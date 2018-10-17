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Сборная России поздравила братьев Миранчуков с днем рождения (фото)

Пресс-служба сборной России поздравила полузащитников "Локомотива" Алексея и Антона Миранчука с днем рождения.

Близнецам-футболистам сегодня исполнилось 23 года.



Алексей Миранчук провел за сборную России 19 матчей и забил 4 мяча, Антон Миранчук отыграл шесть встреч.
Теги: Сборная России Миранчук
Сегодня, 13:41
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#1  Goodmany  Russia (Сегодня, 14:37)
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офигеть, гипотетически они, Баринов и Головин (при условии пропуска турецкого матча) могли за молодежку вчера сыграть в решающем матче. Крутой состав был бы.
Регистрация: 3.03.2013 [жалоба]
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