Сборная России поздравила братьев Миранчуков с днем рождения (фото)

?Поздравляем братьев Миранчук с днем рождения! Желаем счастья, здоровья, успехов, и всё - в двойном размере ?????? pic.twitter.com/aZY5KKBKQD — Сборная России (@TeamRussia) October 17, 2018

Пресс-служба сборной России поздравила полузащитников "Локомотива" Алексея и Антона Миранчука с днем рождения.Близнецам-футболистам сегодня исполнилось 23 года.Алексей Миранчук провел за сборную России 19 матчей и забил 4 мяча, Антон Миранчук отыграл шесть встреч.