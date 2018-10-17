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Артемий Троицкий: мне не жалко Кокорина и Мамаева - в этой истории меня волнует глобальный смысл

Журналист и музыкальный критик Артемий Троицкий поделился мнением относительно ситуации с нападающим Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, которые ранее по решению суда на два месяца были заключены под стражу.

"Совершенно не жалко этих персонажей. Пусть себе сидят там – может, читать научатся в тюрьме. Меня в этой истории волнует более глобальный смысл. Я прочёл, что зарплата у Кокорина составляет 3,5 млн евро в год, а у Мамаева – 2,4 млн евро. Мы знаем, что есть такие футболисты, как Роналду и Месси, которые получают 20-30-40-50 млн евро в год. Ну и пусть получают. Они, наверное, выдающиеся футболисты, а главное – это то, что они играют в богатых, благополучных странах. Пусть они в Англии, Испании, Италии с жиру бесятся и платят своим игрокам такие деньги.

Но в России же другая ситуация. За 3,5 млн евро плюс 2,3 млн евро могли бы сколько построить или отремонтировать дорог, отремонтировать больницы, школы и прочее. А пенсии? Людям урезают и без того нищенские пенсии, а эти хмыри получают миллионы евро в год. Я считаю, что это просто абсурд и преступление. На мой взгляд, эта история абсолютно аморальная. Не только в том смысле, что аморальным образом себя повели эти пьяные придурки. Просто вся эта система абсолютно аморальна", — сказал Троицкий.

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Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 14:20
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10
(6)
#10  Игорь Казьмин  Москва (Сегодня, 16:18)
  • 0
  •  (6)
online

Всё правильно....только нужно начинать с чиновников.....когда зарплата Миллера....Сечина....и.т.д... в Госструктурах не понятная ни кому.....как сказал ПУ...КИН...Я НЕ ЗНАЮ ЕГО ЗАРПЛАТУ....они просто народ держат за быдло...в этом и проблема....


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
#9  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 15:33)
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Динамо К»
Цитата: Apant1
Согласен, когда говорят что таким гениям как топ менеджер сечин платят по пять лямов в день потому что очень ценный кадр, всегда задумываюсь, а если ему урезать зарплату до пятидесяти тысяч в месяц ( не в секунду, а в месяц) его что майкрософт переманит или эпл? Нахрен они никому не нужны, но поедают девяносто процентов денежной массы в государстве, и кокорин и мамаевым кормятся с этих же денег, не принося никакой практической пользы, цель футбола отвлечение населения от насущных проблем

+. Странный подсчет какой-то-поставил тебе +,а получилось -2.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#8  Fint  Москва (Сегодня, 15:26)
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Реал»
Идиота сразу видно, вот ещё один вылез, на Артемийя отзывается, пёс.
Что, Кокорин с Мамаевым съели пенсии нищих работников страны? У нас уникальная ситуация сложилась,- работающие нищие! Такого нигде больше в мире нет, даже в африканских странах и то больше справедливости.
А идиот собрался их зарплаты на благое дело потратить, дороги отстроить, да половину разворуют, останемся опять с колеями непролазными.
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
#7  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 15:08)
  • -6
  •  (8)

А зачем России нужны критики-музыканты? Может, усыпим Троицкого, запретим публикации на тему рок-музыки. Пусть себе люди не читают обзоры, а работают лишние пару часов в день. Ух и развернется Россия-матушка. Сибирь, нахрен, вырубим, Чукотку кукурузой засеем.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
#6  Apant1   (Сегодня, 14:56)
  • +8
  •  (12)

Согласен, когда говорят что таким гениям как топ менеджер сечин платят по пять лямов в день потому что очень ценный кадр, всегда задумываюсь, а если ему урезать зарплату до пятидесяти тысяч в месяц ( не в секунду, а в месяц) его что майкрософт переманит или эпл? Нахрен они никому не нужны, но поедают девяносто процентов денежной массы в государстве, и кокорин и мамаевым кормятся с этих же денег, не принося никакой практической пользы, цель футбола отвлечение населения от насущных проблем
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
#5  Работяга  Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 14:55)
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Это уже когда-то было - отобрать и поделить ! Это не метод,потом опять кто-то окажется с большим куском.


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
#4  Skyline  СПБ (Сегодня, 14:51)
  • -7
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Но в России же другая ситуация. За 3,5 млн евро плюс 2,3 млн евро могли бы сколько построить или отремонтировать дорог, отремонтировать больницы, школы и прочее. А пенсии? Людям урезают и без того нищенские пенсии, а эти хмыри получают миллионы евро в год. Я считаю, что это просто абсурд и преступление. На мой взгляд, эта история абсолютно аморальная. Не только в том смысле, что аморальным образом себя повели эти пьяные придурки. Просто вся эта система абсолютно аморальна", — сказал Троицки

обсалютный популизм от дебила который не способен масштабно мыслить


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#3  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 14:25)
  • -6
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Да, Зенит взвинтил зарплаты зажравшимся паспортистам и ..понеслось...

Да молчите уж в тряпку, приют наркоманов...


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#2  CSKA-180505  Североморск (Сегодня, 14:24)
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
Ну кто бы говорил о деньгах,сам-то не сельским хозяйством на хлеб зарабатывает...
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 14:22)
  • -1
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да, Зенит взвинтил зарплаты зажравшимся паспортистам и ..понеслось...
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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