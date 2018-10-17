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Кокорин и Мамаев подали прошение о переводе под домашний арест

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила, что Александр Кокорин и Павел Мамаев подали прошение о переводе под домашний арест.

"Они подали прошение на домашний арест, возможно, что будет принято соответствующее решение", — сказала Потяева.

Напомним, Кокорин и Мамаев сейчас находятся в СИЗО "Бутырка" в качестве подозреваемых по делу об избиении людей в Москве.

РИА
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 15:04
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(1)
#13  Сибирячок   (Сегодня, 16:48)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Работяга
Котика за что обидел ?

Статью 245 УК РФ вменяешь мне?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#12  yuri  спб (Сегодня, 16:40)
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online

Цитата: Сибирячок
Ты то с себя давно начал. Сидишь дома 24 часа в сутки, лишь шторы колышутся от твоего дыхания и дрожащих лап. Иногда выглянешь одним пьяным глазом во двор-колодец - чу, не пришли ли за тобой гнусные спартачи? Не, не пришли - ёбнешь 100 граммов и опять за клавиатуру. Это единственная женщина в твоей жалкой кастрированной жизни...

Это полуправда . Но приятно что кота вспоминают. А на самом деле кот планирует продать хату, с окнами на север.а не в колодец. А сейчас , мне женщины до .. Луны . Как сказал Воланд , хочешь рассмешить меня, скажи что будет вечером. Берлиоз , член писателей лежал под трамваем. А коту сказали- ехай накуй- нельзя. Впрочем ему обещали показать Патриарший пруд после полуночи, сэр.

Цитата: Сибирячок
 Сибирячок  

)) А плюсики то не позабыли себе понаставить. Кот не обижается почти что, разве что на ненужную справедливость .


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#11  Работяга  Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 16:19)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Сибирячок
Цитата: yuri
Цитата: robinzen
Будут сидеть! я сказал

Начни с себя.

Ты то с себя давно начал. Сидишь дома 24 часа в сутки, лишь шторы колышутся от твоего дыхания и дрожащих лап. Иногда выглянешь одним пьяным глазом во двор-колодец - чу, не пришли ли за тобой гнусные спартачи? Не, не пришли - ёбнешь 100 граммов и опять за клавиатуру. Это единственная женщина в твоей жалкой кастрированной жизни...

Котика за что обидел ?


--------------------
Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
#10  Сибирячок   (Сегодня, 16:11)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Цитата: robinzen
Будут сидеть! я сказал

Начни с себя.

Ты то с себя давно начал. Сидишь дома 24 часа в сутки, лишь шторы колышутся от твоего дыхания и дрожащих лап. Иногда выглянешь одним пьяным глазом во двор-колодец - чу, не пришли ли за тобой гнусные спартачи? Не, не пришли - ёбнешь 100 граммов и опять за клавиатуру. Это единственная женщина в твоей жалкой кастрированной жизни...
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#9  yuri  спб (Сегодня, 15:56)
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online

Цитата: robinzen
Будут сидеть! я сказал

Начни с себя.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#8  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 15:48)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Александр Мишу
Хватит извиваться как гады под вилами

Хорошо сказано

Будут сидеть! я сказал


--------------------
По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#7  Realist2000   (Сегодня, 15:47)
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А как же тренироваться? В СИЗО же им условия предоставили,а дома как?
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
#6  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 15:47)
  • -1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Zenitcheg
ак что, один фиг, ничего им не будет, так выпустили бы уже

ну и ты за то, чтобы их "выпустили", получается, так чего тогда тут сопли недовольства жуешь, странный человек?


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#5  Zenitcheg  Finland (Сегодня, 15:38)
  • -3
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Болеет за:
«Барселона»
да перестали бы их уже мурыжить. оттенок высказываний по поводу их поступков уже плавненько меняется на более одобрительный, точно так же как в случае с монте карло, когда сначала все орали какие они изверги а потом оказалось, что вроде не такие уж и плохие парни. так что, один фиг, ничего им не будет, так выпустили бы уже. тратят только их и своё время.


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Cataluna no es Espana!
Регистрация: 3.08.2010 [жалоба]
#4  Ninja   (Сегодня, 15:17)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Не будет этого, мера пресечения уже избрана. Если только через 2 месяца...
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
#3  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 15:13)
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Хватит извиваться как гады под вилами, ведите себя достойно тогда и уважение от людей будет и снисхождение от проступков по жизни.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#2  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 15:11)
  • -4
  •  (4)

Нда. Боюсь, что даже судья Мешков из Нижнего Новгорода не переведет. А где у Кокорина дом, к слову? Хоть бы в Колпино отправили, я бы ему передачи носил, кипежи от Стаса Борецкого заказывал.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
#1  avnik  море (Сегодня, 15:06)
  • -7
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цирк заканчивается. Что там народ требовал? Смешной у нас народ... )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
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