Матчи чемпионата Крыма начнутся с минуты молчания из-за теракта в Керчи

Матчи 10-го тура чемпионата Крыма по футболу начнутся с минуты молчания в память о погибших в теракте в Керчи. Об этом сообщил президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха.В среду днем в Керченском политехническом колледже сработало самодельное взрывное устройство. По последним данным, погибли 13 человек, около 50 пострадали. Возбуждено уголовное дело по статье "Теракт"."Все матчи 10-го тура чемпионата Крыма по футболу обязательно начнутся с минуты молчания. Мы выясняем точную дату, с которой будет действовать трехдневный траур. Также мы созвонимся с клубами и постараемся организовать игры с траурными повязками", - сказал Ветоха.Проводящий турнир Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций и был официально зарегистрирован в середине июля 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова.