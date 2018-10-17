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Матчи чемпионата Крыма начнутся с минуты молчания из-за теракта в Керчи

Матчи 10-го тура чемпионата Крыма по футболу начнутся с минуты молчания в память о погибших в теракте в Керчи. Об этом сообщил президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха.

В среду днем в Керченском политехническом колледже сработало самодельное взрывное устройство. По последним данным, погибли 13 человек, около 50 пострадали. Возбуждено уголовное дело по статье "Теракт".

"Все матчи 10-го тура чемпионата Крыма по футболу обязательно начнутся с минуты молчания. Мы выясняем точную дату, с которой будет действовать трехдневный траур. Также мы созвонимся с клубами и постараемся организовать игры с траурными повязками", - сказал Ветоха.

Проводящий турнир Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций и был официально зарегистрирован в середине июля 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова.

ТАСС
Сегодня, 16:27
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(1)
#3  Сибирячок   (Сегодня, 16:50)
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Возбуждено уголовное дело по статье "Теракт".

неправда это.

Уголовное дело о взрыве в Керчи переквалифицировано со статьи "Теракт" на статью "Убийство", сообщила "Интерфаксу" в среду официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  Ninja   (Сегодня, 16:43)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
avnik,
Ты клоун вообще что сравниваешь, вообще чтоль разум потерял?
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
#1  avnik  море (Сегодня, 16:39)
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Ну, всё - забудем ща про Кокошу и Мамашу. Новое дело у ...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
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