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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
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Руслан Пименов: Семак не позволит "Зениту" повторить прошлогодние ошибки, у него не забалуешь
Бывший нападающий "Локомотива" и "Динамо" Руслан Пименов в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился ожиданиями по поводу матчей 11-го тура РПЛ.
- В лазарете «Динамо» несколько игроков. Есть ли у него шансы против «Зенита»?
- Понятно, что «Зенит» - лидер. Но перед матчем петербургской команды с «Анжи» все тоже думали, что Зенит» выиграет, но победил его соперник. Поэтому перед матчем шансы равны. Как «Динамо» справится без этих игроков, покажет игра. Можно, конечно, что-то противопоставить «Зениту». Наверное, надо играть динамовцам от обороны и ждать своего шанса. А гости будут нагнетать давление и стараться забить быстрый мяч, чтобы игра уже далась легко. Потому что если «Динамо» раскроется, на встречных курсах у «Зенита» больше шансов, чем у хозяев поля. Как быть динамовцам без травмированных? Незаменимых, как известно, нет. Это будет и шанс для молодых игроков, которые, может быть, убедительно сыграв против «Зенита», смогут создать достойную конкуренцию.
- Каким представляется центральный матч тура?
- Многое будет зависеть от того, как команды проведут первые 15 минут. Если «Динамо» справится с давлением, то есть шансы. Но мне кажется, что оба соперника в этой встрече забьют, но выиграет «Зенит». Счет? Думаю. 2:1.
- Справится ли «Локомотив» с «Ростовом», регулярно побеждающим фаворитов?
- Мое мнение, у «Локомотива» более ровная команда, чем у «Ростова», и думаю, что «Локо» хоть и в упорной борьбе, но обыграет команду Валерия Карпина. У красно-зеленых для этого есть все: состав, исполнительское мастерство. До этого в меньшинстве «Локомотив» одержал победу над ЦСКА. Это должно дать импульс успехам.
- Что думаете по поводу матчей «Анжи» - ЦСКА и «Спартак» - «Арсенал»?
- Не могу сказать, что на сто процентов уверен в том, что «Спартак» выиграет у «Арсенала», но так как красно-белые играют на своем поле, они — фавориты. «Спартаку» надо побеждать, потому что болельщики будут переживать по поводу результата команды. Мне кажется, «Спартак» должен выиграть. Счет? Думаю, 2:0. На поле «Анжи» в Каспийске играть гостям всегда трудно. Но думаю, что шансов у хозяев мало: ЦСКА выглядит достаточно мощно. Мое мнение, красно-синие победят с преимуществом в один мяч.
- «Зенит» уже неплохо оторвался от преследователей. В прошлом году в это время мы наблюдали такую же картину, но затем соперники нагнали петербургскую команду. Может ли в нынешнем сезоне повториться подобная ситуация?
- «Зенит», конечно, будет терять очки, но повторения прошлогодних ошибок себе не позволит. Семак этого не позволит. Он и команду настроит и, если нужно, сделает экстренные выводы. Кем-то будет недоволен — отправит в запас, выпустит другого. У Семака не забалуешь.
Rusfootball.info
- В лазарете «Динамо» несколько игроков. Есть ли у него шансы против «Зенита»?
- Понятно, что «Зенит» - лидер. Но перед матчем петербургской команды с «Анжи» все тоже думали, что Зенит» выиграет, но победил его соперник. Поэтому перед матчем шансы равны. Как «Динамо» справится без этих игроков, покажет игра. Можно, конечно, что-то противопоставить «Зениту». Наверное, надо играть динамовцам от обороны и ждать своего шанса. А гости будут нагнетать давление и стараться забить быстрый мяч, чтобы игра уже далась легко. Потому что если «Динамо» раскроется, на встречных курсах у «Зенита» больше шансов, чем у хозяев поля. Как быть динамовцам без травмированных? Незаменимых, как известно, нет. Это будет и шанс для молодых игроков, которые, может быть, убедительно сыграв против «Зенита», смогут создать достойную конкуренцию.
- Каким представляется центральный матч тура?
- Многое будет зависеть от того, как команды проведут первые 15 минут. Если «Динамо» справится с давлением, то есть шансы. Но мне кажется, что оба соперника в этой встрече забьют, но выиграет «Зенит». Счет? Думаю. 2:1.
- Справится ли «Локомотив» с «Ростовом», регулярно побеждающим фаворитов?
- Мое мнение, у «Локомотива» более ровная команда, чем у «Ростова», и думаю, что «Локо» хоть и в упорной борьбе, но обыграет команду Валерия Карпина. У красно-зеленых для этого есть все: состав, исполнительское мастерство. До этого в меньшинстве «Локомотив» одержал победу над ЦСКА. Это должно дать импульс успехам.
- Что думаете по поводу матчей «Анжи» - ЦСКА и «Спартак» - «Арсенал»?
- Не могу сказать, что на сто процентов уверен в том, что «Спартак» выиграет у «Арсенала», но так как красно-белые играют на своем поле, они — фавориты. «Спартаку» надо побеждать, потому что болельщики будут переживать по поводу результата команды. Мне кажется, «Спартак» должен выиграть. Счет? Думаю, 2:0. На поле «Анжи» в Каспийске играть гостям всегда трудно. Но думаю, что шансов у хозяев мало: ЦСКА выглядит достаточно мощно. Мое мнение, красно-синие победят с преимуществом в один мяч.
- «Зенит» уже неплохо оторвался от преследователей. В прошлом году в это время мы наблюдали такую же картину, но затем соперники нагнали петербургскую команду. Может ли в нынешнем сезоне повториться подобная ситуация?
- «Зенит», конечно, будет терять очки, но повторения прошлогодних ошибок себе не позволит. Семак этого не позволит. Он и команду настроит и, если нужно, сделает экстренные выводы. Кем-то будет недоволен — отправит в запас, выпустит другого. У Семака не забалуешь.
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