УЕФА: "Рубин" исключается от участия в еврокубках на ближайшие два розыгрыша

Сегодня судебная палата УЕФА объявила о своем решении в отношении казанского "Рубина".Клуб исключается из участия в двух ближайших розыгрышах клубных турниров под эгидой УЕФА, в которых он мог бы пройти квалификацию.Это решение может быть обжаловано в Арбитражном суде по спорту (CAS).