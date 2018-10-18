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УЕФА: "Рубин" исключается от участия в еврокубках на ближайшие два розыгрыша

Сегодня судебная палата УЕФА объявила о своем решении в отношении казанского "Рубина".

Клуб исключается из участия в двух ближайших розыгрышах клубных турниров под эгидой УЕФА, в которых он мог бы пройти квалификацию.

Это решение может быть обжаловано в Арбитражном суде по спорту (CAS).

UEFA
Теги: Рубин
Сегодня, 12:14
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14
(5)
#14  Женёка  Дзержинск (Сегодня, 14:29)
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online
Болеет за:
«Спартак»
KecoH,
Ну тык ПСЖ и Челси не покупают никого! Формально и Мбаппе и Кепа просто напросто выкупили свои контракты у бывших клубов, достали из кармана один 200 лямов, другой 80 и опа свободными агентами пришли в новые клубы!!! smirk
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
#13  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:58)
  • -2
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Zamba
а теперь смотрим таблицу, три московских клуба рядом


рядом с бесноватым лазурным клупиком, пирующим за счёт госбюджета и непостроенных школ, больниц, детсадов.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#12  american boy   (Сегодня, 13:51)
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KecoH,
ПСЖ и Челси, даже со своими мега покупками, являются прибыльными клубами, смешно читать твой рев
Регистрация: 15.09.2016 [жалоба]
#11  Ninja   (Сегодня, 13:48)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Пусть теперь Рубин потроллит Чалова незабитыми голами Азмуна...
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
#10  yuri  спб (Сегодня, 13:47)
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Цитата: Смотрящий
Причинно - следственные зависимости диктуют, вроде бы, обратное - кто царь, тот и больше спёр...
Или, как говорится в Высшей математике - "обратное, в целом, тоже верно".)

Тождественность, сэр никто не отменит.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#9  Смотрящий  Москва (Сегодня, 13:31)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Цитата: Кир Мяс
Зенит сам себе кредиты дает и им ничего

Кто больше спёр, тот и царь(с).


Причинно - следственные зависимости диктуют, вроде бы, обратное - кто царь, тот и больше спёр...
Или, как говорится в Высшей математике - "обратное, в целом, тоже верно".)


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
#8  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:29)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
а теперь смотрим таблицу, три московских клуба рядом


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#7  афанасий  Воронежская обл. (Сегодня, 12:36)
  • +5
  •  (13)
Болеет за:
«Факел»
Цитата: KecoH
Смешно, конечно, когда ввели этот fair play финансовый. Как бы это вообще не отразилось на богатых клубах и топ лигах. ПСЖ вообще фаер плей поняла как-то по своему. В Англии заключили такой контракт, что даже последние аутсайдеры без проблем могут на 60-70 лямов покупать игроков. Челси одного вратаря только ноу-нейма какого-то за 80 млн.купил. А вот уже более слабые лиги... Ну купили мы тогда на 45 млн, продали где-то на 20 на следующий сезон. А до этого вообще играли составом только из молодняка два года. Последний сезон так же никого не покупаем...но виноваты в нарушении. Просто как-бы выход в ЛЧ или ЛЕ в России - это и есть своего рода окупаемость. А тут.... Ну не скажу, что я доволен игрой команды или положением дел, наказали по делу. Но если посчитать стоимость, то 25 млн. на всю команду для европейского клуба - это вообще смех. А Российский клуб за это отстроняют на 2 года.

Иди лучше математику учи.
У них клубы аутсайдеры собирают полные стадионы зрителей, которые еще и в клубных магазинах атрибутики на крупную сумму покупают. Да и билеты у нас стоят 200 р, а у них 200 фунтов ст. Плюс наш Матч Тв им платит больше, чем нашим клубам, транслируя их чемпионат, да и комментаторы не отстают, в каждом матче РПЛ вспоминают про английский, итальянский и пр чемпионаты


--------------------
Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009 [жалоба]
#6  yuri  спб (Сегодня, 12:34)
  • +1
  •  (11)

Цитата: Кир Мяс
Зенит сам себе кредиты дает и им ничего

Кто больше спёр, тот и царь(с).


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#5  Академия   (Сегодня, 12:33)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Рубин»
Я уже не раз говорил, раз сами не можете варится в этой каше, посоветуйтесь с теми кто может.

а это отстранение, прям развитие для клуба, либо я такой тупой и после этого клуб должен развиваться и приходить новые игроки, либо они идиоты, так как перспективы даже лиги европы нет, а значит среднее существование.

А так как обычно, мажоры творят, что хотят
Регистрация: 20.06.2016 [жалоба]
#4  Кир Мяс   (Сегодня, 12:28)
  • +14
  •  (30)

Зенит сам себе кредиты дает и им ничего
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
#3  KecoH  Kazan (Сегодня, 12:26)
  • +4
  •  (16)
Болеет за:
«Рубин»
Смешно, конечно, когда ввели этот fair play финансовый. Как бы это вообще не отразилось на богатых клубах и топ лигах. ПСЖ вообще фаер плей поняла как-то по своему. В Англии заключили такой контракт, что даже последние аутсайдеры без проблем могут на 60-70 лямов покупать игроков. Челси одного вратаря только ноу-нейма какого-то за 80 млн.купил. А вот уже более слабые лиги... Ну купили мы тогда на 45 млн, продали где-то на 20 на следующий сезон. А до этого вообще играли составом только из молодняка два года. Последний сезон так же никого не покупаем...но виноваты в нарушении. Просто как-бы выход в ЛЧ или ЛЕ в России - это и есть своего рода окупаемость. А тут.... Ну не скажу, что я доволен игрой команды или положением дел, наказали по делу. Но если посчитать стоимость, то 25 млн. на всю команду для европейского клуба - это вообще смех. А Российский клуб за это отстроняют на 2 года.
Регистрация: 5.08.2015 [жалоба]
#2  spartak-higway  Москва (Сегодня, 12:21)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Дак вроде уже исключали. Опять что ли?

В мае 2014 года "Рубин" был оштрафован УЕФА на 6 миллионов евро за нарушение финансового fair play.


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Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010 [жалоба]
#1  serega_user  serega_user (Сегодня, 12:18)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Дак вроде уже исключали. Опять что ли?
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
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