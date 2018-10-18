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"Можно и в камере отжиматься и приседать" - Кокорин и Мамаев пока не могут посещать спортзал

Секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников рассказал об условиях содержания Александра Кокорина и Павла Мамаева в СИЗО-2 "Бутырка"

"Там есть тренажерный зал, и футболисты хотят заниматься. Однако необходимо, чтобы на их расчетные счета поступили деньги. А счет открывается по времени от недели до двух. Посещение спортивного зала стоит 250 рублей, дополнительный душ — еще 80 рублей.

Поэтому пока им придется подождать. Но и в камере можно отжиматься и приседать", – сказал Мельников.

"Советский Спорт"
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 12:21
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(1)
#5  Ziggy  Йошкар-Ола (Сегодня, 13:59)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Можно ещё гусиным шагом вдоль шконок дефилировать, но могут не понять.


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
#4  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:55)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: anonymous
жаль в камере бухать нельзя

у тебя киношная версия..\
самопальные платные камеры класса Люкс, нигде по исправительным учреждениям не числящиеся, с холодильниками, плазмами и кондиционерами- реалии наших тюрем.

Говорят, что любая тюрьма – каменный мешок.
Романтический вздор! Любая тюрьма прежде всего – это мешок, набитый деньгами. Это отдельно взятая от внешнего мира экономическая система, позволяющая обогатиться, невзирая на финансовые кризисы и нестабильность валютных курсов. Пока в наших тюрьмах можно будет запросто купить алкоголь и наркотики, заказать проститутку или ночёвку с законной женой, мобильный телефон с интернетом или – не поверите – заграничный тур, скажем, в Италию, зэков будут и по ступням лупить, и швабры им куда не надо засовывать, и прочие издевательства применять.

29.07.2018
ТЫЦ


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#3  anonymous   (Сегодня, 13:21)
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жаль в камере бухать нельзя
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#2  yuri  спб (Сегодня, 13:14)
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Кот сел на Шпака и заставил отжиматься . Приспешнику зла кот не дал даже слова сказать- отжиматься и приседать. Почем фунт изюма и где соль земли чиновник ощутил через полчаса, отвесив язык и вылупив глаза.
Мало того кот завязал чинуше глаза и привязав камень к шее попросил ползти по периметру камеры.
Для колорита.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#1  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 13:02)
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Болеет за:
«Динамо К»
Пля... акуетт...эти мерзавцы совершили тяжкие преступления,а всякая поебень беспокоится о тренажерном зале для них. flushed
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
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