Сослан Джанаев через неделю начнет тренироваться без ограничений

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев рассказал о подготовке к матчу с "Уфой"."Джанаев пока тренируется по индивидуальной программе. Со следующей недели начнет работать в общей группе. Игорь Коновалов не сыграет с "Уфой" из-за перебора желтых карточек. Скорее всего, матч пропустит Ибрагим Цаллагов. Остальные готовятся в обычном режиме.Пауза была плодотворная - мы хорошо поработали. В Уфе ожидаю тяжелый матч, как обычно", – заявил Бердыев."Рубин" сыграет на выезде с "Уфой" 20 октября.