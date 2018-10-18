Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Сослан Джанаев через неделю начнет тренироваться без ограничений

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев рассказал о подготовке к матчу с "Уфой".

"Джанаев пока тренируется по индивидуальной программе. Со следующей недели начнет работать в общей группе. Игорь Коновалов не сыграет с "Уфой" из-за перебора желтых карточек. Скорее всего, матч пропустит Ибрагим Цаллагов. Остальные готовятся в обычном режиме.

Пауза была плодотворная - мы хорошо поработали. В Уфе ожидаю тяжелый матч, как обычно", – заявил Бердыев.

"Рубин" сыграет на выезде с "Уфой" 20 октября.

Р-Спорт
Теги: Рубин Бердыев Джанаев
Сегодня, 12:40
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.