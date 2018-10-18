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"Динамо" – "Зенит": на матч реализовано около 10 тысяч билетов

Пресс-служба "Динамо" сообщила, что на матч 11-го тура РПЛ с "Зенитом" продано около 10 тысяч билетов.

Порядка 7,5 тысяч приобрели болельщики бело-голубых, включая абонементы. Оставшаяся часть билетов была куплена болельщиками питерского клуба.

Матч "Динамо" - "Зенит" состоится 21 октября, начало - в 14.00 по московскому времени.
Теги: Динамо Зенит
Сегодня, 12:51
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