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Вице-президент РФС: провал молодежки неприятен, но Бушманову нужно дать шанс все объяснить

Вице-президент РФС Сергей Анохин прокомментировал будущее главного тренера молодежной сборной России Евгения Бушманова.

"Комментировать будущее Бушманова я пока не готов. Результат провальный, но давайте дадим тренеру возможность объяснить причины произошедшего", — сказал Анохин.

Бушманов возглавил молодежную сборную России в январе 2017 года, под его руководством команда не смогла пробиться в финальную часть Евро-2019.

"Известия"
Теги: Бушманов Сборная России
Сегодня, 13:14
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#1  Работяга  Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 13:45)
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Болеет за:
ЦСКА
А у него нет объяснений.Не срослось.


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
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