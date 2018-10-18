Вице-президент РФС: провал молодежки неприятен, но Бушманову нужно дать шанс все объяснить

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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
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Вице-президент РФС Сергей Анохин прокомментировал будущее главного тренера молодежной сборной России Евгения Бушманова.
"Комментировать будущее Бушманова я пока не готов. Результат провальный, но давайте дадим тренеру возможность объяснить причины произошедшего", — сказал Анохин.
Бушманов возглавил молодежную сборную России в январе 2017 года, под его руководством команда не смогла пробиться в финальную часть Евро-2019.
"Известия"
"Комментировать будущее Бушманова я пока не готов. Результат провальный, но давайте дадим тренеру возможность объяснить причины произошедшего", — сказал Анохин.
Бушманов возглавил молодежную сборную России в январе 2017 года, под его руководством команда не смогла пробиться в финальную часть Евро-2019.
"Известия"
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