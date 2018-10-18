Курбан Бердыев на вопрос о Кокорине и Мамаеве: может хватит уже про это говорить?

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев перед матчем с "Уфой" отказался отвечать на вопрос о Павле Мамаеве и форварда «Зенита» Александре Кокорине.– Может хватит уже эту тему обсуждать? Мы готовимся к игре и о таких вещах даже не думаем", – сказал Бердыев.