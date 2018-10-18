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Сесар Навас: у "Рубина" отличная атмосфера в раздевалке

Капитан "Рубина" Сесар Навас поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча 11-го тура РПЛ с "Уфой".

"В Премьер-Лиге больше не осталось лёгких соперников. Учитывая, что мы играем с "Уфой" на выезде, будет достаточно сложно. «Уфа» хорошо обороняется, и у них достаточно быстрые ребята в нападении. Естественно, мы едем за победой, но в любом случае это будет сложный матч.

В чём секрет серии без поражений? В первую очередь у нас отличная атмосфера в раздевалке, мы очень дружные. Естественно, та работа, которую мы проводим на тренировках, она переносится на поле", — цитирует защитника пресс-служба клуба.
Теги: Навас Рубин
Сегодня, 13:52
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