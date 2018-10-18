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Бывший гендиректор "Рубина": я понятия не имею, почему "Рубин" дисквалифицировали

Бывший генеральный директор "Рубина" Рустам Саяхов отметил, что не знает почему УЕФА решал дисквалифицировать казанский клуб на один сезон за нарушение финансового "фэйр-плей".

"Я понятия не имею, почему было вынесено такое решение. Поэтому ничего комментировать не буду", — приводит слова Саяхова Sport24.

Казанский клуб наказан за нарушение условий мировых соглашений в области финансового "фэйр-плей".
Теги: Рубин
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