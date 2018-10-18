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Обвинение Кокорину пока не предъявлено

Олег Попов, адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина, сообщил, что следствие пока не предъявило обвинение футболисту.

В соответствии со статьей 100 УПК РФ, "обвинение должно быть предъявлено подозреваемому не позднее 10 суток с момента применения меры пресечения, а если подозреваемый был задержан, а затем заключен под стражу – в тот же срок с момента задержания". В случае с форвардом это должно произойти до 20 октября.

8 октября Кокорин участвовал в нападении на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина. Ему может быть предъявлено обвинение по статьям 116 УК РФ "Побои" и 213 часть 2 "Хулиганство". Максимальное наказание по второй составляет семь лет лишения свободы.

При этом сторона Кокорина настаивает на изменении меры пресечения и переквалификации статьи с "Хулиганства" на "Побои" или на 112-ю "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кокорин
Сегодня, 16:25
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#1  diego milito 22   (Сегодня, 17:04)
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Болеет за:
«Спартак»
А что же он тогда сидит в СИЗО? Клоун Олег Попов об этом молчит.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
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