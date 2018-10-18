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Алексей Игонин: свидание команды с Кокориным? Сейчас в этом нет смысла

Экс-полузащитник "Зенита" Алексей Игонин, капитан команды в 2001-2003 годах, заявил, что, по его мнению, сейчас питерскому клубу не стоит вмешиваться с ситуацию с форвардом команды Александром Кокориным.

- Стоит ли, на ваш взгляд, зенитовцам, которые скоро прибудут в Москву на воскресный матч 11-го тура РПЛ с "Динамо", попросить о свидании с Кокориным, если в ближайшее время его переведут в общую камеру из карантина?

- Сейчас все правильно идет, ведь процесс вышел из спортивной плоскости. Нужно ждать и дать полномочным органам работать. Вокруг этой ситуации стоит такой ажиотаж, и нет смысла усиливать его такими вещами, как встречи с футболистом. Это же может повлиять на исход дела.

Не должно, но может. Ведь то, что Кокорин и Мамаев находятся сейчас в изоляторе, случилось только из-за общественного мнения. Содеянное не подразумевает арест. Для нужно максимально абстрагироваться, уже потом начинать разговаривать про спорт, про их будущее. Впереди суд - он и должен поставить точку.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Игонин Кокорин Зенит
Сегодня, 17:21
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#1  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 18:01)
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Болеет за:
«Зенит»
Содеянное не подразумевает арест.

Как это тяжкое преступление (групповое хулиганство) не предусматривает арест? Еще как предусматривает всё - что тянет на 5 лет и более... Это уже относится к тяжким статьям...

Радует по крайней мере то, что эти два полудурка публично больше не будут "махать клешнями", а станут махать - будут рецидивистами и сразу сядут...


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По жизни свинья предназначена для забоя. Не в курсе - только сама скотина.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
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