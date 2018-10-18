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Сергей Семак назвал Дзюбу лучшим игроком России-2018

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак согласился, что форвард клуба Артем Дзюба заслужил награду лучшему игроку России по итогам 2018 года.

– Можно уже сегодня сказать, что лучший футболист России 2018 года – Дзюба?

– Да. Вспомните, как он отыграл чемпионат мира. Артем не только принес огромную пользу команде, но и многое сделал для популяризации футбола, изменил отношение людей к сборной. Это тоже очень важно. А с другой стороны, не будем забывать, что до зимнего перерыва у "Зенита" еще 12 матчей. Всякое может случиться.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Семак Дзюба
Сегодня, 17:25
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4
(2)
#4  zenitchik123   (Сегодня, 18:59)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
так и есть!
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#3  46avangard   (Сегодня, 18:00)
  • +1
  •  (3)

Ну а куля тут говорить?! Он реально лучший на данный момент в нападении. Но Зобнин - по играм сборной никак не хуже. И Фернандес тем более. Так что тут лучше было бы сказать про атакующюю линию. В ней он сегодня и за пол года до этого - красавец
Регистрация: 23.02.2018 [жалоба]
#2  AndNow60  Карелия (Сегодня, 17:55)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Заслуженно!


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Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014 [жалоба]
#1  ythe  Ё-бург (Сегодня, 17:34)
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
а Дзюба назвал Семака лучшим тренером smile


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
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