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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Сергей Семак назвал Дзюбу лучшим игроком России-2018
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак согласился, что форвард клуба Артем Дзюба заслужил награду лучшему игроку России по итогам 2018 года.
– Можно уже сегодня сказать, что лучший футболист России 2018 года – Дзюба?
– Да. Вспомните, как он отыграл чемпионат мира. Артем не только принес огромную пользу команде, но и многое сделал для популяризации футбола, изменил отношение людей к сборной. Это тоже очень важно. А с другой стороны, не будем забывать, что до зимнего перерыва у "Зенита" еще 12 матчей. Всякое может случиться.
"Спорт-Экспресс"
– Можно уже сегодня сказать, что лучший футболист России 2018 года – Дзюба?
– Да. Вспомните, как он отыграл чемпионат мира. Артем не только принес огромную пользу команде, но и многое сделал для популяризации футбола, изменил отношение людей к сборной. Это тоже очень важно. А с другой стороны, не будем забывать, что до зимнего перерыва у "Зенита" еще 12 матчей. Всякое может случиться.
"Спорт-Экспресс"
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