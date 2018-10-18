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"Спартак" на матче с "Анжи" пересадит активных болельщиков с трибуны B на D

"Спартак" на домашней игре 1/8 финала Олимп-Кубка России с "Анжи" пересадит активных болельщиков с трибуны B на D.

Ранее КДК РФС наказал красно-белых закрытием трибуны B на одну домашнюю кубковую игру по итогам полуфинальной встречи прошлого розыгрыша турнира с "Тосно" (1:1, 4:5 - по пенальти).

"Спорт-Экспресс"
Теги: Спартак Анжи
Сегодня, 17:42
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