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Жена Кокорина записалась на свидание с мужем за день до апелляции

Гражданская жена нападающего "Зенита" Александра Кокорина Дарья Валитова посетила СИЗО номер 2 накануне апелляции, которую 19 октября рассмотрит Мосгорсуд. Супруга записалась на свидание с форвардом.

Напомним, Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев попали в СИЗО по обвинению в избиении федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. Они были арестованы 11 октября на 1 месяц и 28 суток - до 8 декабря. Им вменяют статью "хулиганство", согласно которой им грозит до семи лет тюрьмы.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кокорин
Сегодня, 18:29
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#2  Nastroenie  Москва (Сегодня, 18:39)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Все беды от этих баб, а мог бы быть настоящим Спартаковцем и долбиться под хвост, как Николай Петрович Старостин в лагерях.
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 18:34)
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Сожительница. так это называется. А гражданский брак - это брак, зарегистрированный и Записанный Актом Гражданского Состояния.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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