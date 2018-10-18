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Павлу Мамаеву и Александру Кокорину предъявлено обвинение в хулиганстве

Нападающему "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву предъявили обвинения в хулиганстве.

Напомним, Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев попали в СИЗО по обвинению в избиении федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. Они были арестованы до 8 декабря.

ГУ МВД России по г. Москве
Теги: Мамаев Кокорин
Сегодня, 18:35
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#12  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 19:17)
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online

Цитата: Ninja
Воровство миллиардов не общественно-опасное деяние,

Канонизировать невинно расстрелянных советской властью директоров гастрономов. Выплатить их потомкам компенсации. И еще немедленно реабилитировать всех шпионов и коррупционеров. Ведь от их деяний следов-то на лице ни у кого не осталось.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
#11  Maurizio di Mauro  Самара (Сегодня, 19:17)
  • 0
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online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Стоит отметить, что любой из вас, совершив подобное, давно бы уже сидел с клеймом полного падонка. По этому не пойму с чего такие защитные возгласы. Ребята сами знали что делали, а алкоголь это не оправдание деяниям. Не умеешь пить, сиди дома, старое доброе выражение. Конечно сажать их на 7 лет это явный перебор, но проучить и наказать как то нужно. Да бы и эти задумались и другим неповадно было.
Регистрация: 30.03.2016 [жалоба]
#10  ajax101  Москва (Сегодня, 19:15)
  • +1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
тпичная показуха. на радость туповатым хомячкам.
в нашей стране,к сожалению как в той поговорке.
закон что дышло,куда повернул туда и вышло.
судьи могут гонять бухие в говно и дпс не имеет права их задерживать.

чинуши воровать миллиардами и сидеть под домашкой.а тут обычная драка и сизо.

Цитата: 46avangard
плять, епать вы черти. У меня суд был про избиения и проче и в таком же виде штраф 5000 рублей

Пусть отвечают за себя по закону. Никакой показухи. Показухой было их поведение до посадки. Их вовремя остановили. У них есть шанс вернуться в общество полноценными гражданами.
Они должны ответить по закону за СВОИ преступления. Никто им чужие не "вешает".
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#9  Skyline  СПБ (Сегодня, 19:02)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: marlok
Skyline,
Не надо передергивать. Если бы чиновники били бы футболистов, то шуму было бы не меньше.

работники прокуратуры сбивают насмерть людей и работают дальше спокойно. можно еще много примеров привести. то что сейчас происходит типичная для россии показуха. не более того. объективности в этом деле нет.


--------------------
Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#8  marlok  Иваново (Сегодня, 18:57)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Skyline,
Не надо передергивать. Если бы чиновники били бы футболистов, то шуму было бы не меньше.
Регистрация: 7.09.2018 [жалоба]
#7  46avangard   (Сегодня, 18:57)
  • -3
  •  (3)

плять, епать вы черти. У меня суд был про избиения и проче и в таком же виде штраф 5000 рублей
Регистрация: 23.02.2018 [жалоба]
#6  Ninja   (Сегодня, 18:56)
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Skyline,
Не путай тёплое с кислым. Воровство миллиардов не общественно-опасное деяние, от него синяки и травмы не появляются. Могут дырку в голове пулей просверлить конечно, но это совсем другая история
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
#5  Skyline  СПБ (Сегодня, 18:52)
  • -5
  •  (15)
online
Болеет за:
«Зенит»
тпичная показуха. на радость туповатым хомячкам.
в нашей стране,к сожалению как в той поговорке.
закон что дышло,куда повернул туда и вышло.
судьи могут гонять бухие в говно и дпс не имеет права их задерживать.
чинуши воровать миллиардами и сидеть под домашкой.а тут обычная драка и сизо.


--------------------
Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#4  Ninja   (Сегодня, 18:49)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Сибирячок,
Посмотрим, куда кривая вывезет...
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
#3  Сибирячок   (Сегодня, 18:47)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ninja
а это значит, что "До семи лет"...

А реально будет штраф и работы. Условку не дадут, ибо еврокубки для них накроются.
Отработают 400 часов, заплатят по миллиону и дальше в Монте-Карло. Отмечать 10 с половиной лет дружбы.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 18:39)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Значит завтра их скорее всего оставят под стражей...


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По жизни свинья предназначена для забоя. Не в курсе - только сама скотина.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#1  Ninja   (Сегодня, 18:38)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
а это значит, что "До семи лет"...

Главным следственным управлением главка столичной полиции предъявлены обвинения фигурантам уголовного дела о побоях и хулиганстве, произошедших 8 октября возле развлекательного заведения и в помещении кафе

Сегодня 18:15

«В рамках расследования резонансного уголовного дела о побоях и хулиганстве следователями следственной части ГСУ ГУ МВД России по г. Москве предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ст. 116 УК РФ "Побои" и ст. 213 УК РФ "Хулиганство" братьям Кокориным, П. Мамаеву и их четвертому соучастнику», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.

Сегодня в ГСУ было передано еще одно уголовное дело, возбужденное органами дознания по признакам преступления, предусмотренного статьей "Побои" УК РФ. Данное уголовное дело возбуждено по факту нанесения побоев одному из потерпевших граждан в кафе на Большой Никитской 8 октября.

Материалы дела приняты следственной частью и соединены в одно производство с уголовным делом о побоях и хулиганстве, произошедших возле развлекательного заведения и в помещении кафе, для организации полного и всестороннего расследования.

В настоящее время А. Кокорину, П. Мамаеву и их соучастнику предъявлены обвинения в совершении 2-х преступлений, предусмотренных статьей 116 УК РФ "Побои" и одного преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ "Хулиганство".

К. Кокорину предъявлены обвинения в совершении 3-х преступлений, предусмотренных статьей 116 УК РФ и преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ.

Расследование уголовного дела продолжается.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
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