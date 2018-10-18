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Алексей Игонин: чем выражается поддержка Кокорина? В посте в Инстаграме? Может, Дзюба пошел другим путем

Экс-полузащитник "Зенита" Алексей Игонин, капитан команды с 2001-2003 год, поделился мнением, стоит ли форварду питерцев Артему Дзюбе выразить открытую поддержку Александру Кокорину.

"Нужно смотреть на ситуацию чуть шире. Это в нашем понимании кто-то кого-то поддержал, но в чем это выражается? - говорит Игонин. - В том, что кто-то выставил в Инстаграме некий пост? Подобные действия могут решать совершенно разные задачи. И нужна ли поддержка вот в таком виде? Может быть, требуется человеческое общение и участие, а пост в Инстаграме этого не подразумевает. Не исключено, что Дзюба и пошел другим путем. Нет смысла афишировать и рассказывать что-то", - цитирует Игонина "Спорт-Экспресс".

Кокорин и Мамаев подозреваются в совершении преступления предусмотренной частью 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство" после участия в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также на двух чиновников Минпромторга - Дениса Пака и Сергея Гайсина.
Теги: Игонин Кокорин Дзюба
Сегодня, 19:03
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#1  Сибирячок   (Сегодня, 19:13)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Прав Игонин. Бесит, когда муж жену поздравляет а инстаграме с Днём рождения!!!! Карл, жену, с днём, сцуко, Рождения. В инста. На показуху.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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