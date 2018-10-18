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Агент Бийола: у Яки ничего серьёзного, к следующему матчу ЦСКА он будет готов

агент полузащитника московского ЦСКА Яки Бийола Роберт Чибеж рассказал, почему игрок не полетел вместе с командой на матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги с "Анжи".

"У Яки лёгкая травма. Небольшой мышечный спазм. Думаю, его не хотели подвергать риску, поэтому он не полетел на матч с "Анжи". Но у него ничего серьёзного. К следующему матчу ЦСКА он будет готов", - цитирует Бийола "Чемпионат.сом".
Теги: Бийол ЦСКА
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