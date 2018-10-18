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Игорь Акинфеев поступил в магистратуру РГУ нефти и газа им. Губкина

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поступил в Российский государственный университет нефти и газа имени Губкина (РГУ).

1 сентября Акинфеев был зачислен в очно-заочную магистратуру на направление "Менеджмент", сообщается в приказе ректора РГУ.

На вступительных экзаменах футболист набрал 78 баллов. По этому направлению наивысший результат среди поступивших – 82 балла, наименьший – 53.

РГУ нефти и газа готовит специалистов для нефтяной и газовой промышленности. В 2010 году получил статус – Национальный ислледовательский университет.

"Интерфакс"
Теги: Акинфеев
Сегодня, 21:05
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5
(4)
#5  Frankenstein   (Сегодня, 23:10)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
новые антирекорды ждут)
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#4  Седой  Россия (Сегодня, 22:42)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Почти коллега, хотя менеджеры не знаю чем занимаются)


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
#3  студия дускай   (Сегодня, 22:30)
  • -2
  •  (2)

когда бурил лунку под свои ворота ему понравилось
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
#2  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 21:57)
  • 0
  •  (0)

в очно-заочную магистратуру на направление "Менеджмент" - довольно емкое направление)) Позволяет устроиться где угодно.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#1  нетрал   (Сегодня, 21:39)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
карьеру в лукойле или .....
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
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