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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Агент: на полное восстановление Бистровича может уйти чуть меньше двух месяцев
Игорь Крлич, агент полузащитника московского ЦСКА Кристияна Бистровича, рассказал о процессе восстановления игрока после травмы капсульно-связочного аппарата правого голеностопного сустава, полученной в ходе матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с "Уралом" (4:0).
"Восстановление после травмы проходит хорошо. Но мы надеялись, что это займёт чуть меньше времени. Сейчас ситуация такова, что на полное восстановление может уйти чуть меньше двух месяцев. Он может начать тренировки на поле в следующем месяце", - цитирует Крлича "Чемпионат.сом".
"Восстановление после травмы проходит хорошо. Но мы надеялись, что это займёт чуть меньше времени. Сейчас ситуация такова, что на полное восстановление может уйти чуть меньше двух месяцев. Он может начать тренировки на поле в следующем месяце", - цитирует Крлича "Чемпионат.сом".
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