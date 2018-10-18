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Кирилл Дементьев: сейчас комментировать сборную России гораздо приятнее

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев высказал мнение о сборной России, которая изменила к себе отношение со стороны болельщиков после успешного выступления на домашнем чемпионате мира.

"Мы боялись, что сейчас все это закончится, тыква опять вместо кареты возникнет и опять мы будем смотреть на жуткие мучения, которые были перед чемпионатом мира. Там были тренерские поиски и, конечно, комментировать и смотреть это было очень сложно. Если честно, до чемпионата мира не было ни одного матча, про который можно было бы сказать, что сборная России сыграла хорошо. Были очень большие опасения и страшный пессимизм. Многие просто боялись, что мы из группы не выйдем, проиграем Саудовской Аравии. Просто была паника.

К счастью, сейчас мы видим, во что играет сборная и комментировать ее гораздо приятнее. Понятно, что чуда не произошло, и мы не превратились в сборную Франции или Бразилии, но на данный момент мы играем так, как и должны играть с учетом того подбора исполнителей, который у нас есть. Боюсь, что лучше, чем сейчас, нам играть сложно, просто потому что некем. Футбол — командная игра, отсутствие суперзвезд можно компенсировать командным духом, организацией. Все это прекрасно работает до определенного уровня. Выше головы не прыгнешь", - цитирует Дементьева Sport24.
Сегодня, 22:25
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