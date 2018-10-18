Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Адвокат Мамаева: дача Павлом показаний по видеосвязи не нарушит право на защиту

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, рассказал о том, как прошла встреча игрока с отцом в СИЗО, а также заявил, что участие Мамаева в заседании суда по видеоконференции из "Бутырки" не нарушит право на защиту. 19 октября, в Мосгорсуде состоится рассмотрение апелляции Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина на их арест.

"Как прошла встреча отца с сыном? Для него это хорошая моральная поддержка, его посетил близкий человек. Настроение ровное, без каких-либо лишних эмоций. Ему приятна та поддержка, которая оказывается и публичными лицами, и его знакомыми. Человек оказался в сложной жизненной ситуации, сейчас любая поддержка очень важна.

Что касается того, что он будет давать показания по видеосвязи, то это общепринятая практика в Мосгорсуде. Практически по всем делам судебное заседание проводится в режиме видеоконференции, когда человек участвует, все прекрасно видит и дает свои пояснения с использованием видеотрансляции. Это не нарушает права на защиту.

Успел ли Павел записаться в спортзал? Он до сих пор в карантинном отделении, там не допускается посещение спортивных мероприятий", - цитирует Мамаева Sport24.
Теги: Мамаев
Вчера, 23:48
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(0)
#2  Коля Папинов   (Сегодня, 01:34)
  • 0
  •  (0)

вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот подробно читайте о нем в блоге ----- https://numl.org/dYQ
Регистрация: 19.10.2018 [жалоба]
#1  yuri  спб (Сегодня, 00:54)
  • -1
  •  (1)

травля продолжалась . Шакалья стая с пастями , часто дыша , ждала расправы.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.