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Агент Федора Смолова рассказал о новой формуле лимита, которую введут с 2020 года

Футбольный агент Кахор Муминов, представляющий интересы Федора Смолова, рассказал, каким будет лимит на легионеров в РПЛ через два года.

"Очень скоро введут новую форму лимита. Ходили слухи, что "10+15". Но, похоже, этот вариант не примут. По нашим источникам,это будет "8+17". И уже в 2020 году.

Тяжеловато будет клубам 17 паспортов найти, надо признать. Они же еще должны быть сопоставимого класса. Нынешний лимит я считаю оптимальным", - сказал Муминов.

"СЭ"
Сегодня, 08:33
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#2  dimon_1973  ULMM (Сегодня, 10:45)
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online
Болеет за:
«Спартак»
У нас есть разве в каком-нибудь клубе больше 8 качественных иностранцев? На мой взгляд и 8 нигде нет. А пассажиров нехрен привозить. Своих подтягивать надо. Агенты понятное дело против. Как тогда пристраивать разных импортных оборванцев за проценты и откаты?
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
#1  колокольчик  москва (Сегодня, 10:11)
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online
Болеет за:
«Ливерпуль»
"Тяжеловато будет клубам 17 паспортов найти, надо признать. Они же еще должны быть сопоставимого класса."

А как тяжеловато будет вносить в заявку часто травмируемых легов, да еще придется тщательнее относиться к из закупкам


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Нельзя доверять мнению человека, который еще не успел похмелиться.
Регистрация: 30.01.2010 [жалоба]
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