Агент Федора Смолова рассказал о новой формуле лимита, которую введут с 2020 года

Футбольный агент Кахор Муминов, представляющий интересы Федора Смолова, рассказал, каким будет лимит на легионеров в РПЛ через два года."Очень скоро введут новую форму лимита. Ходили слухи, что "10+15". Но, похоже, этот вариант не примут. По нашим источникам,это будет "8+17". И уже в 2020 году.Тяжеловато будет клубам 17 паспортов найти, надо признать. Они же еще должны быть сопоставимого класса. Нынешний лимит я считаю оптимальным", - сказал Муминов.