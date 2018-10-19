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Валерий Непомнящий: "Зенит" найдет внутренние резервы, чтобы заменить Кокорина

Известный российски тренер Валерий Непомнящий считает, что арест форварда "Зенита" Александра Кокорина не скажется на выступлении питерской команды.

"Очень жаль, что все так случилось с Кокориным. Я ожидал, что Саша должен был заиграть в этом сезоне на своём уровне, и вдруг…

Думаю "Зенит" найдет внутренние резервы и возможности играть на должном уровне в нападении и без Кокорина", — цитирует Непомнящего "Спорт уик-энд".
Теги: Кокорин Зенит Непомнящий
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