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Артем Дзюба поздравил сборную России по мини-футболу с серебром юношеских Олимпийских игр

Форвард "Зенита" Артем Дзюба поздравил сборную России по мини-футболу с серебряными медалями юношеских Олимпийских игр.

В финале наша национальная команда уступила бразильцам.


Теги: Дзюба
Сегодня, 09:07
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