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Полузащитник "Ахмата" Олег Иванов сделал подарок Хабибу Нурмагомедову (фото)

Полузащитник "Ахмата" Олег Иванов подарил свою игровую футболку чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову.



Перед предстоящим матчем "Анжи" - ЦСКА боец нанесет символический удар по мячу.
Теги: Ахмат Иванов
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