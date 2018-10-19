Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Игорь Акинфеев: уход из сборной России объясняю травмами

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о том, почему принял решение завершить карьеру в сборной России.

"Многие объясняют мой уход из сборной России травмами? И я объясняю травмами. Они мучают и не дают возможности играть на два фронта. Люди у нас привыкли искать чёрную кошку в тёмной комнате, но это не так", - сказал Акинфеев.

GUtv
Теги: Акинфеев Сборная России
Сегодня, 09:42
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(2)
#1  KARASS   (Сегодня, 09:48)
  • +2
  •  (2)

молодец -кратко и объективно
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.