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Игорь Акинфеев - о Кокорине и Мамаеве: такие вещи я не комментирую

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев отказался отвечать на вопрос об инциденте с футболистами Александром Кокориными и Павлом Мамаевым.

"Ситуация с Кокориным и Мамаевым? Я такие вещи не комментирую", - заявил Акинфеев.

GUtv
Теги: Акинфеев Мамаев Кокорин
Сегодня, 09:51
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(4)
#3  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 10:56)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
главное своя жопа в тепле (с) Конифеев


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#2  sergey3709   (Сегодня, 10:05)
  • +3
  •  (7)
online

Цитата: Максим I
Зачем вообще подобные вопросы задавать? Это же обычная провокация: не осудишь - будешь враг общества, осудишь - будешь враг коллег по спортивному цеху. Правильно ответил. Суд пусть разбирается, это дело ни какого отношения не имеет к футболу. И вообще, дело КоМа изрядно поднадоело: раздули из мухи слона.

Я тоже так думаю
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
#1  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 10:04)
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Зачем вообще подобные вопросы задавать? Это же обычная провокация: не осудишь - будешь враг общества, осудишь - будешь враг коллег по спортивному цеху. Правильно ответил. Суд пусть разбирается, это дело ни какого отношения не имеет к футболу. И вообще, дело КоМа изрядно поднадоело: раздули из мухи слона.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
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