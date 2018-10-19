Профсоюз футболистов: Глушаков может расторгнуть контракт

Генеральный секретарь Профессионального союза футболистов и тренеров (ПСФТ) Николай Грамматиков считает, что Денис Глушаков может разорвать контракт со "Спартаком"."Ситуация с Глушаковым становится напряженной, потому что он уже долго находится в молодежной команде.Могу привести наш случай, когда мы представляли игрока Салкича. Он был переведен в молодежную команду тульского "Арсенала" на длительное время. Когда игрок расторг контракт с клубом, то заявление о расторжении признали необоснованным. Однако клубу не присудили компенсацию, поскольку расценили поведение клуба как отказ видеть в игроке какую-либо ценность.Если это решение применять сегодня к ситуации с Глушаковым, то последствия в случае дальнейшего расторжения контракта по каким-либо причинам могут быть неблагоприятными для клуба. Прецедент есть – решение Лозаннского суда", - заявил Грамматиков.