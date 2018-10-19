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Профсоюз футболистов: Глушаков может расторгнуть контракт

Генеральный секретарь Профессионального союза футболистов и тренеров (ПСФТ) Николай Грамматиков считает, что Денис Глушаков может разорвать контракт со "Спартаком".

"Ситуация с Глушаковым становится напряженной, потому что он уже долго находится в молодежной команде.

Могу привести наш случай, когда мы представляли игрока Салкича. Он был переведен в молодежную команду тульского "Арсенала" на длительное время. Когда игрок расторг контракт с клубом, то заявление о расторжении признали необоснованным. Однако клубу не присудили компенсацию, поскольку расценили поведение клуба как отказ видеть в игроке какую-либо ценность.

Если это решение применять сегодня к ситуации с Глушаковым, то последствия в случае дальнейшего расторжения контракта по каким-либо причинам могут быть неблагоприятными для клуба. Прецедент есть – решение Лозаннского суда", - заявил Грамматиков.

"Канал 360"
Теги: Спартак Глушаков
Сегодня, 10:27
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#2  Сибирячок   (Сегодня, 11:00)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Надо его вернуть девкам. бесплатно.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  колокольчик  москва (Сегодня, 10:58)
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online
Болеет за:
«Ливерпуль»
В условия контракта надо смотреть, а не молоть языком


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Нельзя доверять мнению человека, который еще не успел похмелиться.
Регистрация: 30.01.2010 [жалоба]
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