"Федун предлагал огромные деньги" - агент рассказал как сорвался переход Смолова в "Спартак"

Представитель компании ProSports Management, которая сотрудничает с Федором Смоловым, Кахор Муминов рассказал о несостоявшемся переходе футболиста в "Спартак"."Полтора года назад "Спартак" хотел приобрести Федора. Федун предлагал очень большие деньги – в районе 15-17 миллионов евро с бонусами. Мы уже согласовали контракт, причем отличный контракт.Но Галицкий был категорически против. Потом "горожане" объявили тридцатку, и Федун сказал "нет". Его можно понять", - рассказал Муминов.