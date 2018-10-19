Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

"Федун предлагал огромные деньги" - агент рассказал как сорвался переход Смолова в "Спартак"

Представитель компании ProSports Management, которая сотрудничает с Федором Смоловым, Кахор Муминов рассказал о несостоявшемся переходе футболиста в "Спартак".

"Полтора года назад "Спартак" хотел приобрести Федора. Федун предлагал очень большие деньги – в районе 15-17 миллионов евро с бонусами. Мы уже согласовали контракт, причем отличный контракт.

Но Галицкий был категорически против. Потом "горожане" объявили тридцатку, и Федун сказал "нет". Его можно понять", - рассказал Муминов.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Смолов Спартак Краснодар Федун Галицкий
Сегодня, 10:34
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(1)
#3  Сергей Т   (Сегодня, 11:01)
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: patriot
нам тёрки миллиардеров не понять)

А что тут не понятно? Федун увел у Краснодара молодого талантливого футболиста. Галицкому это мягко говоря не понравилось.
Регистрация: 5.05.2018 [жалоба]
#2  patriot  Russia Krasnodar (Сегодня, 10:50)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
нам тёрки миллиардеров не понять)


--------------------
"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011 [жалоба]
#1  MIG  Piter (Сегодня, 10:42)
  • +2
  •  (2)

думаю, в этой истории все могут быть довольны:
1. Галицкий не продал и выдержал свою позицию по Спартаку и дальнейшему взаимодействию с клубами.
2. Спартак не взял футболиста, который вряд ли оправдал 15-17 млн евро
3. Смолов в конечном счете оказался в Москве.


--------------------
http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.