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"Прошу сберечь для российского футбола этого игрока" - адвокат Мамаева защищает своего клиента на рассмотрении апелляции

Игорь Бушманов, адвокат Павла Мамаева, выступил на заседании Мосгорсуда по делу о рассмотрении апелляции Мамаева.

Адвокат просит убрать ограничительные меры. Он утверждает, что Мамаев не может повлиять на следствие или покинуть страну, является добровольным участником следствия. Статья 116 ("побои"), по которой его судят, - не тяжкое преступление, и мера пресечения может быть изменена.

По словам Бушманова, Мамаеву необходимо не прерывать тренировочный процесс. Регресс может быть невосполним. Трудовой контракт игрока предусматривает возможность расторжения контракта и крупный денежный штраф. А это ляжет тяжким бременем на Мамаева и его семью.

"Прошу сберечь для российского футбола этого игрока. Сильный и эффективный урок уже преподнесен", - заявил Бушманов.

"СЭ"
Теги: Мамаев
Сегодня, 10:49
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#2  Сибирячок   (Сегодня, 10:58)
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Болеет за:
«Спартак»
если Мамаева не выпустят, то Кокориным даже мечтать об этом не следует.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  diego milito 22   (Сегодня, 10:55)
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online
Болеет за:
«Спартак»
На жалость давит Игорек, а не нарушения законности, которые возможно, были при заключении Мамаева под стражу. Ущербная линия поведения адвоката и которая вряд ли повлияет на решение суда.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
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