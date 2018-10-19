"Прошу сберечь для российского футбола этого игрока" - адвокат Мамаева защищает своего клиента на рассмотрении апелляции

Игорь Бушманов, адвокат Павла Мамаева, выступил на заседании Мосгорсуда по делу о рассмотрении апелляции Мамаева.Адвокат просит убрать ограничительные меры. Он утверждает, что Мамаев не может повлиять на следствие или покинуть страну, является добровольным участником следствия. Статья 116 ("побои"), по которой его судят, - не тяжкое преступление, и мера пресечения может быть изменена.По словам Бушманова, Мамаеву необходимо не прерывать тренировочный процесс. Регресс может быть невосполним. Трудовой контракт игрока предусматривает возможность расторжения контракта и крупный денежный штраф. А это ляжет тяжким бременем на Мамаева и его семью."Прошу сберечь для российского футбола этого игрока. Сильный и эффективный урок уже преподнесен", - заявил Бушманов.