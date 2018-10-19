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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Прошу сберечь для российского футбола этого игрока" - адвокат Мамаева защищает своего клиента на рассмотрении апелляции
Игорь Бушманов, адвокат Павла Мамаева, выступил на заседании Мосгорсуда по делу о рассмотрении апелляции Мамаева.
Адвокат просит убрать ограничительные меры. Он утверждает, что Мамаев не может повлиять на следствие или покинуть страну, является добровольным участником следствия. Статья 116 ("побои"), по которой его судят, - не тяжкое преступление, и мера пресечения может быть изменена.
По словам Бушманова, Мамаеву необходимо не прерывать тренировочный процесс. Регресс может быть невосполним. Трудовой контракт игрока предусматривает возможность расторжения контракта и крупный денежный штраф. А это ляжет тяжким бременем на Мамаева и его семью.
"Прошу сберечь для российского футбола этого игрока. Сильный и эффективный урок уже преподнесен", - заявил Бушманов.
"СЭ"
Адвокат просит убрать ограничительные меры. Он утверждает, что Мамаев не может повлиять на следствие или покинуть страну, является добровольным участником следствия. Статья 116 ("побои"), по которой его судят, - не тяжкое преступление, и мера пресечения может быть изменена.
По словам Бушманова, Мамаеву необходимо не прерывать тренировочный процесс. Регресс может быть невосполним. Трудовой контракт игрока предусматривает возможность расторжения контракта и крупный денежный штраф. А это ляжет тяжким бременем на Мамаева и его семью.
"Прошу сберечь для российского футбола этого игрока. Сильный и эффективный урок уже преподнесен", - заявил Бушманов.
"СЭ"
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