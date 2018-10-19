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"Зенит" просит о смягчении наказания Кокорину, предоставив суду его положительную характеристику

Футбольный клуб "Зенит" подал ходатайство об изменении меры пресечения для нападающего клуба Александра Кокорина.

В суде продемонстрировали документ с характеристикой футболиста. Клуб рассматривает действия Кокорина как постыдные. Выступает за справедливое наказание. При этом характеризует его как "профессионального и дисциплинированного спортсмена".

Суд подчеркнул, что президент клуба не может ходатайствовать об изменении меры пресечения, но характеристика будет учтена.

"СЭ"
Сегодня, 12:56
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#14  Makc33   (Сегодня, 14:53)
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  •  (1)
online

Цитата: Медведь Русский
Цитата: Makc33
Мда ,но есть одно небольшое Но!!! Еременко и Титов не привлекались к уголовной ответственности и по факту преступно уголовного деяния не совершали Не сравнивай не сравнимые вещи!!!

Кокорин совершил уголовное преступление. и в рамках закона это дело расследуется и к человеку применены санкции по суду. что не так то?

в самом начале истории я сам писал, что нельзя это дело спускать на тормозах. и этих "звезд" надо судить как обычных людей. что сейчас и происходит. а уж делать их исчадьями ада которые до конца дней должны гнить в тюрьме, за подобное преступление уж точно не стоит. но, уж как это хочется почему то большинству комментаторов ситуации.

Стоит не стоит не нам решать .Закон нарушили,пусть сидят, мне пох Я нарушу меня посадят тоже и всем тоже будет пох. Пусть получают что заслуживают а футболисты они или покуисты, за кого играют, мне насрать

Следующее хадатайство выпускать А.Кокорина на матчи Зенита,он на поле покажет как раскаивается А.Б Миллер
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#13  LIAZ677   (Сегодня, 14:20)
  • 0
  •  (2)

Да какие там нахрен характеристики. Звонок дяди Леши Миллера и этот хмырь на свободе.
Регистрация: 3.04.2013 [жалоба]
#12  brysy  москва (Сегодня, 13:35)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Спортсменом можешь быть хорошим, но законопослушным гражданином, быть обязан.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
#11  Медведь Русский   (Сегодня, 13:33)
  • +1
  •  (3)

Цитата: Сибирячок
хороший, но не Стрельцов.

хотелось бы, что бы он не как Стрельцов закончил карьеру и жизнь.
Относится к Кокорину можно по разному. соврешили они ужасный поступок. ответить орн за него должен. но гнобить его и убивать окончательно карьеру... вообщем надеюсь дело закончится для него справедливым наказаннием за содеянное, в рамках закона. и он продолжит играть в футбол
слава богу они никого не убили, не поколечили, никому судьбу не сломали. поэтому ломать за это жизнь парням нельзя и не правильно
думаю после такой истории, они одумаются.
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
#10  Сибирячок   (Сегодня, 13:27)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: какзайчонок
Такими профи не разбрасываются-все правильно.Футболист он очень хороший -поможет нам!

хороший, но не Стрельцов.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#9  какзайчонок  Москва (Сегодня, 13:27)
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Такими профи не разбрасываются-все правильно.Футболист он очень хороший -поможет нам!
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
#8  Брюзга  Рязань (Сегодня, 13:14)
  • +5
  •  (5)

Он же хороший. (с)
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
#7  Медведь Русский   (Сегодня, 13:10)
  • 0
  •  (6)

Цитата: Makc33
Мда ,но есть одно небольшое Но!!! Еременко и Титов не привлекались к уголовной ответственности и по факту преступно уголовного деяния не совершали Не сравнивай не сравнимые вещи!!!

Кокорин совершил уголовное преступление. и в рамках закона это дело расследуется и к человеку применены санкции по суду. что не так то?

в самом начале истории я сам писал, что нельзя это дело спускать на тормозах. и этих "звезд" надо судить как обычных людей. что сейчас и происходит. а уж делать их исчадьями ада которые до конца дней должны гнить в тюрьме, за подобное преступление уж точно не стоит. но, уж как это хочется почему то большинству комментаторов ситуации.
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
#6  Makc33   (Сегодня, 13:08)
  • -3
  •  (9)
online

Цитата: Медведь Русский
Цитата: robinzen
А они должны были дать характеристику, что он вор и убийца?)) Уж кому-кому молчать - так это перекупщикам наркоманов... это вообще ДНИЩЕ.

просто они чтат традиции. Еременко второй в Российском футболе игрок дисквалифицированный за прием наркотиков или допинга. первый был Титов.
так что просто увидели в нем своего :-)

Мда ,но есть одно небольшое Но!!! Еременко и Титов не привлекались к уголовной ответственности и по факту преступно уголовного деяния не совершали Не сравнивай не сравнимые вещи!!!
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#5  Bairys  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:06)
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Любая организация, где работал бы сотрудник и за все время не замечено был в противоправных действиях, и нарушениях написала бы характеристику.
Нет в этом ничего такого. Все же ведь и так правда.
Регистрация: 10.09.2012 [жалоба]
#4  Медведь Русский   (Сегодня, 13:03)
  • +1
  •  (7)

Цитата: robinzen
А они должны были дать характеристику, что он вор и убийца?)) Уж кому-кому молчать - так это перекупщикам наркоманов... это вообще ДНИЩЕ.

просто они чтат традиции. Еременко второй в Российском футболе игрок дисквалифицированный за прием наркотиков или допинга. первый был Титов.
так что просто увидели в нем своего :-)
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
#3  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 13:01)
  • 0
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spielhur
Вся мразотная суть этого клуба.

А они должны были дать характеристику, что он вор и убийца?)) Уж кому-кому молчать - так это перекупщикам наркоманов... это вообще ДНИЩЕ.


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По жизни свинья предназначена для забоя. Не в курсе - только сама скотина.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#2  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 13:01)
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Накуй не нужна его характеристика на поле, кроме Боярского и Зенита.
Ничего, отсидит как Юрий Деточкин и на свободу с чистой совестью.


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Believe LOKO (is reaL)

Бекао шлюxa и спортак
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#1  Spielhur  Зажопинск (Сегодня, 12:58)
  • -9
  •  (19)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вся мразотная суть этого клуба.
Гниль вылезла наружу окончаиельно.
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
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