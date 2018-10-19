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Глушаков и Ещенко в основе молодежки "Спартака" на матч с "Арсеналом"

Молодежная команда "Спартака" объявила состав на предстоящий матч с тульским "Арсеналом".

"Спартака": Шитов, Ещенко, Петрунин, Актисов, Мохбалиев, Глушаков (к), Маркитесов, Ерёменко, Данилин, Лопатин, Прошляков.

Запасные: Поплевченков, Марков, Горбулин, Моргунов, Калачевский, Мазуров, Фольмер, Митрога, Репях, Сунгатулин.

Матч начнется в 14:00 по московскому времени.

ФК "Спартак"
Теги: Арсенал Тула Спартак Глушаков Ещенко
Сегодня, 13:07
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(1)
#4  Den Gader   (Сегодня, 15:06)
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online

Жека, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1b2k.info
Регистрация: 19.10.2018 [жалоба]
#3  ajax101  Москва (Сегодня, 14:33)
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  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skald
Я вот понять не могу почему в молодёжке, а не в Спартаке-2 ? Что там за регламент такой, что мужики могут за молодёжку играть?


Играть в Спартаке - 2 они не готовы. Там бегать надо быстро.
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#2  Skald   (Сегодня, 13:35)
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Я вот понять не могу почему в молодёжке, а не в Спартаке-2 ? Что там за регламент такой, что мужики могут за молодёжку играть?
Регистрация: 28.03.2017 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 13:10)
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Зря.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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