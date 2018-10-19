Глушаков и Ещенко в основе молодежки "Спартака" на матч с "Арсеналом"

Молодежная команда "Спартака" объявила состав на предстоящий матч с тульским "Арсеналом".Шитов, Ещенко, Петрунин, Актисов, Мохбалиев, Глушаков (к), Маркитесов, Ерёменко, Данилин, Лопатин, Прошляков.Запасные: Поплевченков, Марков, Горбулин, Моргунов, Калачевский, Мазуров, Фольмер, Митрога, Репях, Сунгатулин.Матч начнется в 14:00 по московскому времени.