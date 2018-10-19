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Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
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Апелляция Кокорина отклонена, он продолжит пребывать в СИЗО до 8 декабря

Мосгорсуд отклонил апелляцию Александра Кокорина.

Он остается под стражей в СИЗО "Бутырка" до 8 декабря 2018 года, как и Павел Мамаев с его младшим братом.

Вчера Кокорину и Мамаеву предъявили обвинения в совершении двух преступлений по статье "Побои" и одного по статье "Хулиганство".

"СЭ"
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 13:51
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#45  Sesk   (Сегодня, 15:03)
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online

Цитата: Dm.Bas
Судья похоже вообще без понятий: когда перед тобой ходатайствуют такие влиятельные и уважаемые люди как руководство "Зенита", к ним нужно прислушиваться!

Судье шепнули что делать люди гораздо выше, нежели руководство Зенита.
Регистрация: 23.06.2016 [жалоба]
#44  Den Gader   (Сегодня, 15:01)
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online

Жека, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1b2k.info
Регистрация: 19.10.2018 [жалоба]
#43  сынок  CCCP (Сегодня, 14:59)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Победоносный Зенит
А теперь подумаем каким московским клубам очень нужно что-бы они не играли.

да чего ты в крайности лезешь...это совсем ни при чем..
неужели неясно что задели чиновника а ему еще орден в это время вручили...совпадение?
вот и весь расклад...
а девченку порезали в сми писали лицо с одной стороны полностью...так мамаевы ей помогали...но человек она простой и виновницу даже в сизо не посадили...вот что противно...
а тут показуху устроили...где остальные фигуранты...
Регистрация: 18.07.2011 [жалоба]
#42  Александр Лебедев   (Сегодня, 14:56)
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online

9-го долгожданная... Свобода!!!..как они будут улыбаться и радоваться этому событию...в Монако на Праздник друзья и подруги...
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
#41  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:52)
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
А теперь подумаем каким московским клубам очень нужно что-бы они не играли.


--------------------
Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#40  Maks  Москва (Сегодня, 14:43)
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online
Болеет за:
«Спартак»
"Будет сидеть!! Я сказал!" Г. Жеглов


--------------------
Истина бывает часто настолько проста, что в неё не верят
Регистрация: 10.01.2006 [жалоба]
#39  avnik  море (Сегодня, 14:39)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Насмешил, ой как насмешил. Жги ещё, Штепсель и Тарапунька в одном лице.


Сказать нечего? Гуляй, сынок. )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#38  Медведь Русский   (Сегодня, 14:37)
  • -1
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На мой взгляд, штраф по 3 млн долларов, которые должны быть отданы пострадавшим, на каждого из футболистов. собственно это их доход за год плюс пребывание в сизо на два месяца. было бы справедливым наказанием.
и одновременно очень бы очистило голову, и отбило желание страдать такой херней в дальнейшем.
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
#37  бородач  счётная палата (Сегодня, 14:35)
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online
Болеет за:
«Динамо» М
Посидят до 8 декабря --заплатят штраф и их отпустят , ибо больше чем на штраф,они не накорулесили -----а вот дефочек ,что папашку на ножи подняли и казнили сонного-- отпустили ,потому как бабы нынче "борятся с домашним насилием " ,а так как у нас государство очень демократическое ,то нужно прислухиваться к"" менению народа""


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
#36  Сибирячок   (Сегодня, 14:35)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Dm.Bas
но Кокорин-то и Пак по сути из одной провластной команды, просто один чиновник, другой - спортсмен из политпроекта футбольного, но ведь одному делу служат по факту.

Вот не хочется здесь объяснять прописные истины. И так много лишнего написал, зная, что стукачей и здесь полно. Не хватало ещё за Кокорина-Карташова ответить по всей строгости беззакония....

Цитата: avnik
Клоун, покажи мне титры на видео драк. Когда снимали это кино? )))
То, что они дрались мы знаем только по видео с камер наблюдения.
Когда до дебилов уже дойдет, что их каждый месяц дурят?.. )))

Насмешил, ой как насмешил. Жги ещё, Штепсель и Тарапунька в одном лице.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#35  avnik  море (Сегодня, 14:33)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Ты продолжаешь вызывать у меня ироничный смех.


Клоун, покажи мне титры на видео драк. Когда снимали это кино? )))
То, что они дрались мы знаем только по видео с камер наблюдения.
Когда до дебилов уже дойдет, что их каждый месяц дурят?.. )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#34  Dm.Bas   (Сегодня, 14:32)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Реал»
Цитата: Сибирячок
Цитата: Dm.Bas
Судья похоже вообще без понятий: когда перед тобой ходатайствуют такие влиятельные и уважаемые люди как руководство "Зенита", к ним нужно прислушиваться!

а ты всерьёз считаешь, что суд у нас независимый? Просто есть в стране люди влиятельнее Миллера. Ордена Гайсину и Паку тому свидетельства.

Ордена Гайсин и Пак и без этой драки получили бы, это ж не спонтанно их наградили. Разумеется ни о каком независимом суде в России и речи быть не может, телефонное право выше закона, однако среди стройных рядов власти всегда найдутся те, кто шагают не в ногу. Это тот самый случай видимо. Ну ладно Мамаев, но Кокорин-то и Пак по сути из одной провластной команды, просто один чиновник, другой - спортсмен из политпроекта футбольного, но ведь одному делу служат по факту.

Тут еще один вопрос есть: Кокорин играл за Динамо, то есть за мусоров, в СИЗО это ему предъявить могут?
Регистрация: 19.10.2018 [жалоба]
#33  Медведь Русский   (Сегодня, 14:27)
  • -2
  •  (6)

Цитата: Spielhur
online
Болеет за:
«Спартак»

Зверье в клетку. Все нормально.

Петушня только красно-белая. и уже устроила тут. 90% коментариев о Кокорине от вас
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
#32  Сибирячок   (Сегодня, 14:26)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Dm.Bas
Судья похоже вообще без понятий: когда перед тобой ходатайствуют такие влиятельные и уважаемые люди как руководство "Зенита", к ним нужно прислушиваться!

а ты всерьёз считаешь, что суд у нас независимый? Просто есть в стране люди влиятельнее Миллера. Ордена Гайсину и Паку тому свидетельства.

Цитата: avnik
Да хрен там они будут пребывать. Одежонка может и полежит до 8 декабря... )))

Ты продолжаешь вызывать у меня ироничный смех.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#31  avnik  море (Сегодня, 14:24)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да хрен там они будут пребывать. Одежонка может и полежит до 8 декабря... )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#30  SPV 77  Брянск (Сегодня, 14:22)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Медведь Русский
в беде может оказаться каждый.

Одно дело попасть в беду случайно, а другое делать все, для того что бы туда угодить и быть уверенным в своей безнаказанности в любом случае.
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
#29  Dm.Bas   (Сегодня, 14:21)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Реал»
Судья похоже вообще без понятий: когда перед тобой ходатайствуют такие влиятельные и уважаемые люди как руководство "Зенита", к ним нужно прислушиваться!
Регистрация: 19.10.2018 [жалоба]
#28  Сибирячок   (Сегодня, 14:18)
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Медведь Русский
сколько зависти и злорадства то.

Не многим больше, чем ваш вой здесь, когда Спартак проигрывает. Когда газпром уйдёт от зенита, я ещё и не так поглумлюсь.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#27  Spielhur  Зажопинск (Сегодня, 14:17)
  • +1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Щя петушатня голубая устроит...
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
#26  КогдаУжеЭтоЗакончится   (Сегодня, 14:16)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Да это его поручительства игроков и речь адвоката разжалобили
Регистрация: 8.04.2016 [жалоба]
#25  Медведь Русский   (Сегодня, 14:15)
  • -4
  •  (6)

Цитата: Сибирячок
Когда из пистолетов в горах палил, считал себя суперменом и избранным. Как всё обломилось...тут и слёзы и шконка и облом жизни.

сколько зависти и злорадства то.
в беде может оказаться каждый. главное кто останется с тобой в беде. и как ты поднимешься после завершения истории.
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
#24  dimon_1973  ULMM (Сегодня, 14:15)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Makc33
Придется пару месяцев поваляться для видимости потом вытащат сто процентов

Тоже так думаю...Там статьей предусмотрен штраф. Правда большой. Но это ерунда. Газпром заплатит да и всего делов.
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
#23  Spielhur  Зажопинск (Сегодня, 14:13)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Зверье в клетку. Все нормально.
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
#22  SPV 77  Брянск (Сегодня, 14:12)
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Все правильно, этим посидеть в изоляции будет полезно. Еще бы потом месяцев 6 принудительных работ и штрафов с компенсациями по пару лямов евро на рыльце, для закрепления эффекта отрезвления.
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
#21  Сибирячок   (Сегодня, 14:10)
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Когда из пистолетов в горах палил, считал себя суперменом и избранным. Как всё обломилось...тут и слёзы и шконка и облом жизни.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#20  Makc33   (Сегодня, 14:10)
  • +2
  •  (2)
online

Цитата: brysy
Вот даже как, обалдеть, не ожидал, думал всё-таки его вытащат, что-же там за судья такой или такая, не знаю пола кто их там судил, даже сильные мира сего не помогли, ну прям образцово-показательный суд, интересно, а дальше в верховный будут подавать?

Если выпускать то выпускать надо было всех Резонанс уж очень велик тут никто не поможет .Придется пару месяцев поваляться для видимости потом вытащат сто процентов
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#19  casabl   (Сегодня, 14:09)
  • +1
  •  (1)

Lord,
Квалификация идёт "совершённое группой лиц", поэтому исключено, что кого-то выпустят под дом. арест, , а других оставят.


--------------------
Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
#18  sergey1989  МО (Сегодня, 14:08)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
как раз до конца первого круга...потом можно сразу в отпуск...
Регистрация: 22.04.2013 [жалоба]
#17  Сибирячок   (Сегодня, 14:08)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lord
Слышал когда нить такое словосочетание " в связи с вновь открывшимися обстоятельствами"?

Ты читать не умеешь? Я ж написал про перенос. Это когда не по плану идёт. Но НИКОГДА своё решение судья не отменит в процессе суда. НИКОГДА.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#16  Lord  Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 14:06)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Сибирячок
Но решение уже готово до суда.

Слышал когда нить такое словосочетание " в связи с вновь открывшимися обстоятельствами"? Так вот куча примеров пересмотра дела, в том числе и уже вступившего в законную силу.
По поводу Кокорина тут было понятно сразу, если двоих предыдущих не выпустили, то и его не выпустят. Иначе это выглядело бы очень "странным"
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
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