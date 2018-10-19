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Молодежка ЦСКА обыграла "Анжи" и сохранила лидерство в таблице

Молодежный состав московского ЦСКА добился выездной победы над сверстниками из "Анжи" в 11-м туре молодежного первенства.

Эта победа помогла футболистам ЦСКА удержаться на первом месте турнирной таблицы. В активе московского клуба 26 очков в 11 встречах.

Молодежное первенство

11-й тур.

"Анжи" (Махачкала) – ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:0).

Гол: Жиронкин, 49.
Теги: ЦСКА Анжи
Сегодня, 14:15
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#3  Den Gader   (Сегодня, 15:00)
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online

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Регистрация: 19.10.2018 [жалоба]
#2  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 14:59)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Эта победа помогла футболистам ЦСКА удержаться на первом месте
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что за дебил писал эту "новость" отрыв от 2-го места 4 очка! Даже если б проиграли, бы ли бы первыми всё равно.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#1  molot327  Москва (Сегодня, 14:18)
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Болеет за:
ЦСКА
Молодежку с победой! Молодцы! blush


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
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