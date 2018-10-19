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Михаил Шац: тюрьма не исправит Кокорина и Мамаева, а поломает их судьбы

Российский телеведущий Михаил Шац прокомментировал решение суда не изменять меру пресечения Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

"Мои ожидание от решения суда подтвердились, я так и предполагал, что меру пресечения им не изменят. Считаю, что клуб в данной ситуации имеет право вступиться за своего футболиста. Позиция "Зенита" мне ближе, чем позиция футбольного клуба "Краснодар", который пытается отстраниться от своего футболиста. В любом случае решение за судом, но я считаю, что кроме срока существует масса способов жестко наказать людей, абсолютно уверен, в том что тюрьма их не исправит, а наоборот поломает их судьбы. Есть более эффективные методы наказания", - цитирует Шаца Sport24.
Теги: Шац Кокорин Мамаев
Сегодня, 16:19
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17
(2)
#17  tar-tas  Moskwa (Сегодня, 17:26)
  • +2
  •  (4)
online

Если заливать кабаки шампанским, громить вагоны, скакать по горам с пистолетами, развращать дармовым баблом братика, бить стульями по башке первого встречного - это судьба, то может, и поломает.

Перетерпят ломку, - выздоровеют.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
#16  нико  калуга (Сегодня, 17:21)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Дорогой,а сколько их уже этих сломанных судеб.а эти двое не исключение.
Регистрация: 9.06.2015 [жалоба]
#15  al12131  Москва (Сегодня, 17:16)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Да они вроде сами свои судьбы ломают
Регистрация: 30.08.2012 [жалоба]
#14  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 17:09)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Моржам свойствено словоблудием заниматься, на своей шкуре испытай, потом советуй, развелось вас не траханых жизнью демагогов как мошкары летом.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#13  ctdthysqjktym  Екатеринбург (Сегодня, 16:59)
  • -3
  •  (3)
online

Горбатого только могила исправит(с). Тюрьма никогда никого не исправляет. Она сильных делает ещё сильнее, а слабых опускает на самое дно. Вот и посмотрим, кто из них всплывёт, а кто утонет.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
#12  LIAZ677   (Сегодня, 16:57)
  • +6
  •  (8)

У нас миллионы людей сидят в тюрьмах и за меньшее преступления. И никого их судьбы не интересуют. А тут два охреневших зарвавшихся подонка с набитыми деньгами карманами решили ,что им все можно. И все начинают их отмазывать. Как в свое время отмазывали Еременко. Место им в тюрьме, а не в спорте. И ничего их больше не исправит.
Регистрация: 3.04.2013 [жалоба]
#11  cska1971  Москва (Сегодня, 16:52)
  • +1
  •  (5)

Серж1,
А вы там где драку увидели? Когда кучей на одного, это не драка...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#10  yuri  спб (Сегодня, 16:46)
  • -2
  •  (4)

Цитата: sumzzz
С одной стороны это именно так и есть, а с другой стороны, чем он лучше десятков тысяч людей, которые попали туда за ещё меньшие нарушения. И почему он должен быть исключительнее других? Если можно отпустить его, значит можно будет отпустить любого в "особой ситуации".

Все очень просто- взять и поделить(с).


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#9  Сибирячок   (Сегодня, 16:46)
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Почему все пиздят об исправлении? горбатого могила. Надо вести речь только о наказании и больше ни о чём. они охуёвшие. Здесь только наказание и больше ничего. Какие поруки? Окститесь. Чем больше их жалеешь, тем больше они охреневают.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#8  Ziggy  Йошкар-Ола (Сегодня, 16:39)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Почему-то все упорно колонии, в одну из которых они могут попасть (но скорее всего будет условка максимум), называют тюрьмой. Тюрьма - это СИЗО и они уже попали в тюрьму.


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
#7  Barmaley   (Сегодня, 16:37)
  • -3
  •  (3)

Миша Шац. Есть вариант тебе за них чалиться на киче от звонка до звонка. Согласен? Если согласен пойди и скажи, что это ты во всем виноват. Типа подсыпал в пиво им порошок.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#6  Sesk   (Сегодня, 16:36)
  • 0
  •  (4)

Для системы люди мусор, потому что система мусорная, создана мусорами, мусорами охраняется и только мусора и их хозяева тут в шоколаде.
Регистрация: 23.06.2016 [жалоба]
#5  Земляк Зёмы  КБ-Гостевая (Сегодня, 16:35)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
А может и надо этим уродам зажравшиеся поломать что то? Можно и судьбу...
Регистрация: 16.07.2011 [жалоба]
#4  Серж1  Питер (Сегодня, 16:32)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
marlok ,а ты никогда не дрался? или по возрасту ты компьютерный боец laughing
и аналогия скандала в Монте-Карло и драки в кафе не соизмеримая
Регистрация: 21.07.2011 [жалоба]
#3  ajax101  Москва (Сегодня, 16:32)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Судьбы они себе сами поломали.
На тюрьму последняя надежда.
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#2  marlok  Иваново (Сегодня, 16:26)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
у них был шанс все исправить после скандала в Монте-Карло, но случилось то что случилось и опять спускать все на тормозах может привести к более серьезным проступкам.
Регистрация: 7.09.2018 [жалоба]
#1  sumzzz  Калининград (Сегодня, 16:22)
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Рубин»
С одной стороны это именно так и есть, а с другой стороны, чем он лучше десятков тысяч людей, которые попали туда за ещё меньшие нарушения. И почему он должен быть исключительнее других? Если можно отпустить его, значит можно будет отпустить любого в "особой ситуации".


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Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
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