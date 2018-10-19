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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Михаил Шац: тюрьма не исправит Кокорина и Мамаева, а поломает их судьбы
Российский телеведущий Михаил Шац прокомментировал решение суда не изменять меру пресечения Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
"Мои ожидание от решения суда подтвердились, я так и предполагал, что меру пресечения им не изменят. Считаю, что клуб в данной ситуации имеет право вступиться за своего футболиста. Позиция "Зенита" мне ближе, чем позиция футбольного клуба "Краснодар", который пытается отстраниться от своего футболиста. В любом случае решение за судом, но я считаю, что кроме срока существует масса способов жестко наказать людей, абсолютно уверен, в том что тюрьма их не исправит, а наоборот поломает их судьбы. Есть более эффективные методы наказания", - цитирует Шаца Sport24.
"Мои ожидание от решения суда подтвердились, я так и предполагал, что меру пресечения им не изменят. Считаю, что клуб в данной ситуации имеет право вступиться за своего футболиста. Позиция "Зенита" мне ближе, чем позиция футбольного клуба "Краснодар", который пытается отстраниться от своего футболиста. В любом случае решение за судом, но я считаю, что кроме срока существует масса способов жестко наказать людей, абсолютно уверен, в том что тюрьма их не исправит, а наоборот поломает их судьбы. Есть более эффективные методы наказания", - цитирует Шаца Sport24.
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