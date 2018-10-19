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Иван Новосельцев - в стартовом составе "Анжи" на игру с ЦСКА

Стал известен стартовый состав "Анжи" на матч 11-го тура РПЛ с ЦСКА.

Состав "Анжи": Дюпин, Удалый, Новосельцев, Чансельор, Кулик, Гиголаев, Савичев, Ондуа, Глебов, Долгов, Понсе.

Запасные: Будаков, Гапон, Тетрашвили, Кацаев, Чайковский, Маркелов, Ахъядов.
Теги: Анжи ЦСКА
Сегодня, 17:02
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