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Александр Кокорин поблагодарил "Зенит" за поддержку

Александр Кокорин, обвиняемый в хулиганстве, поблагодарил "Зенит" за поддержку, сообщил РИА Новости президент адвокатского бюро А-ПРО Олег Попов.

"Саша очень благодарен всем, кто поддерживает его в этой ситуации, в особенности родителям и жене, а также друзьям и коллегам по клубу "Зенит", - сказал адвокат.
Теги: Кокорин Зенит
Сегодня, 17:04
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#5  Lord_Vik  Москва (Сегодня, 18:03)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Makc33,
Ну да, и прогулки по стрип кабакам вдали от любимой жены и детей. confused
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
#4  pivas   (Сегодня, 17:57)
  • 0
  •  (2)

Да как - то все - таки жалковато дураков .
Регистрация: 23.05.2016 [жалоба]
#3  Makc33   (Сегодня, 17:42)
  • +1
  •  (5)

Цитата: vermis_64
Кокоша и Мамай конечно дебилы. Наказать их надо. Но то, что клуб и ребята вписались за Коко - правильно. Своих надо выручать. А уж потом и надрать ему жопу.

А он срать хотел на клуб и на всех болел Человек професионал который уважает свой клуб использовал бы паузу на то чтобы побыстрее набрать форму и влиться в состав ,а он поехал бухать, вот и его отношение к клубу,хотя какое там отношение может быть
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#2  Sesk   (Сегодня, 17:38)
  • -4
  •  (6)

Держись, Саня! Назло козлам все образуется!
Регистрация: 23.06.2016 [жалоба]
#1  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 17:18)
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Кокоша и Мамай конечно дебилы. Наказать их надо. Но то, что клуб и ребята вписались за Коко - правильно. Своих надо выручать. А уж потом и надрать ему жопу.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
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