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Павел Пятницкий: Мамаев отошел от шока, Кокорин выглядит очень удрученно

Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии по Москве Павел Пятницкий рассказал о состоянии Павла Мамаева, Александра и Кирилла Кокориных, которые находятся в СИЗО "Бутырка".

"До сих пор все трое находятся на карантине и сегодня их будут переводить в постоянные камеры. Кирилл Кокорин вроде отошел от шока, как и Павел Мамаев. А вот Александр Кокорин выглядит очень удрученно, это сложно не отметить", — цитирует Пятницкого RT.
Теги: Пятницкий Мамаев Кокорин
Сегодня, 17:22
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#10  Gor68  г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 18:13)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: ржд гуд
Мамай то покрепче как мужик оказался.

Не удивительно. У него и детство, и путь в футбол посуровей были. Пробиваться приходилось. А Кокорину, похоже, все слишком легко давалось. Вот и результат.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#9  Lord_Vik  Москва (Сегодня, 17:53)
  • +2
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Болеет за:
«Спартак»
А где улыбашки кокоши?
Так то фото в наручниках неплохо смотрится для хайпа в инстаграме.
С улыбочкой, думал Миллер отмажет.
Смотрика, не сработало.
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
#8  Ninja   (Сегодня, 17:40)
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Sesk
Зря радуетесь чужому горю, ребята

по себе не суди

Цитата: Sesk
Я читал один случай.

а я сидел на Бутырке два раза и хорош тут байки лечить, лохов в другом месте поищи, вместе с ушами свободными

Цитата: ржд гуд
Мамай то покрепче как мужик оказался.

На самом деле вначале он больше нервничал. Но слабину там лучше не давать, сам себя мыслями загоняешь до инфаркта
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
#7  diego milito 22   (Сегодня, 17:37)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Тебя Паша Пятниций закрой в СИЗО, был бы не лучше. Только и знают, что говорить заведомую глупость, основываясь на своих убогих и трусливых впечатления. Если ты, Паша, по-жизни дрищ, то это ничего не значит в отношении Кокорина.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#6  Sesk   (Сегодня, 17:36)
  • -7
  •  (9)

Цитата: Ninja
проблематично совершить самоубийство, когда ты 24 часа в сутки на виду у сокамерников

Я читал один случай. Там человек порезал вены, так сокамерники собирали кровь на сковородку, тут же в ней жарили картошечку и с удовольствием жрали. Ему пришлось от чувства гадливости это дело прекратить и пережать вены.

Зря радуетесь чужому горю, ребята. Обратка обязательно прилетит в той или иной форме. Лучше бы пожалели Саню.
Регистрация: 23.06.2016 [жалоба]
#5  VIOLATOR  Новосибирск (Сегодня, 17:35)
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Н-да...Первые фото Кокорина в наручниках, рот до ушей - парень был уверен, что все это шоу к утру закончится. Сейчас серьезней стал.
Регистрация: 16.05.2015 [жалоба]
#4  ржд гуд  саратов (Сегодня, 17:35)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Мамай то покрепче как мужик оказался.
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
#3  Болела  г.Москва (Сегодня, 17:34)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Видно до последнего был уверен что отмажут.


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Средства у нас есть. У нас ума не хватает.
Регистрация: 25.11.2010 [жалоба]
#2  Ninja   (Сегодня, 17:32)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Сибирячок
как бы лапы на себя не наложили...похоже, для них это удар...

На самом деле в СИЗО проблематично совершить самоубийство, когда ты 24 часа в сутки на виду у сокамерников. Особенно в общей хате, где спят посменно...
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 17:27)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
как бы лапы на себя не наложили...похоже, для них это удар...
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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