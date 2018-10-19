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Суд оставил под стражей четвертого обвиняемого по делу Кокорина и Мамаева

Московский городской суд оставил под стражей детского тренера по футболу Александра Протасовицкого - еще одного фигуранта дела о драке с участием нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева.

"Постановление Тверского районного суда, которым в отношении Александра Протасовицкого, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменений, апелляционную жалобу без удовлетворения", - цитирует судью Юлию Манеркину РАПСИ
Теги: Мамаев Кокорин
Сегодня, 17:38
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#1  raiskayumov  reg02 (Сегодня, 17:51)
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Болеет за:
«Спартак»
Детский тренер - это вообще ни в какие рамки не укладывается, представляю, чему может научить детишек такой "тренер"-уголовник.


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только СПАРТАК М и РОССИЯ
Регистрация: 29.03.2009 [жалоба]
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