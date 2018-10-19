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Дело Мамаева и Кокорина ведут 18 следователей

Дела футболистов "Зенита" и "Краснодара" Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых по статьям "Хулиганство" и "Побои", расследуют 18 следователей.

"В настоящее время по делу сформирована следственная группа - 18 следователей", - сказал адвокат Мамаева Игорь Бушманов на заседании Мосгорсуда, который рассматривал жалобы на арест фигурантов.

Апелляции всех участников драк, в которых серьезно пострадали два человека, были отклонены. Кокорин и Мамаев останутся в СИЗО до 8 декабря.

РИА Новости
Теги: Мамаев
Сегодня, 18:11
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#6  foxship  Стая бандерлогов (Сегодня, 18:35)
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Skyline
бггг. а что не 180?

Видимо на всех медалей и премии не хватит. Если разделить премию на 180, то на начальникам тоже меньше достанется. А на 18 в самый раз. 50% начальнику, а остальные 50 17-ти следователям. И не говорите мне тут что несправедливо.


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Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
#5  Charodei  Борзя (Сегодня, 18:31)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Брехня.Адвокат как сивый мерин себя ведет.
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
#4  бородач  счётная палата (Сегодня, 18:28)
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online
Болеет за:
«Динамо» М
Мало следаков--ведь столкнулись аж три грани обчества-- чиновничья -телевизионная и представители профспорта футболисты,кто круче и кого ты на куй посылаешь ,мы уже узнали, а вот сливки опять чиновники с телевидением собирать будут ..


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
#3  Kytarba  Сочи (Сегодня, 18:27)
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Болеет за:
«Химки»
Цитата: Skyline
бггг. а что не 180?


Говорю же бздять.В Сочи,где президент страны проводит большое время,куча местных людей,которые работают в резиденции президента на разных работах.садовники там ,в прачечной ..и от них сплетня по городу такая конкретная.И вот сплетня это или нет не знаю,но говорят,что президент был в гневе и лично дал указание,кому это касается,все по строгости закона..но раз 18 человек 2 месяца будут этим заниматься,видимо так оно и есть.18 это только следователи,а,так получается не меньше человек 50..Расследование терроризма отдыхает.
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
#2  fox771  Питер-Ленинград (Сегодня, 18:16)
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Болеет за:
«Зенит»
а сколько вели дело Сердюкова ?


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Зенит-Чемпион Deus vult !
I am writing here just for lulz )))
Участник антиспартаковского заговора
Регистрация: 22.07.2010 [жалоба]
#1  Skyline  СПБ (Сегодня, 18:12)
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Болеет за:
«Зенит»
бггг. а что не 180?


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сестёр убийц под домашку. кокорина ударевшего чинушу в сизо на 2 месяца
всё что нужно знать о судах РФ
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
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