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Алан Чочиев расстроен решением суда оставить Кокорина в СИЗО

Полузащитник "Крыльев Советов" Алан Чочиев заявил, что расстроен решение суда оставить без изменений меру пресечения для нападающего "Зенита" Александра Кокорина, который ранее был взят под стражу на срок до 8 декабря.

"Я очень расстроен решением суда, пока воздержусь от каких-либо комментариев, поймите меня", - цитирует Чочиева Sport24.ru.

Мосгорсуд в пятницу признал законным заключение под стражу Кокорина, обвиняемого в хулиганстве и побоях. Футболист, выступая перед судом, назвал меру пресечения в виде заключения под стражу слишком суровой, раскаялся в содеянном и попросил отпустить его домой. В конце речи Кокорин не сдержал слез.
Теги: Чочиев Кокорин
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