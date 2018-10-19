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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Геннадий Орлов: "Зенит" хочет, чтобы Кокорин остался в клубе, и поддерживает его
Спортивный комментатор Геннадий Орлов оценил решение "Зенита" поручиться за своего футболиста Александра Кокорина в суде. Несмотря на просьбу клуба, Кокорина оставили под арестом до 8 декабря.
"Ожидал ли я, что Кокорина и Мамаева сегодня выпустят из СИЗО? Я бы хотел, чтобы они вышли. Но этого не случилось, значит суд так решил. Оспаривать решения суда смешно. Суд на то и есть суд: что решили, то и законно. Слова адвоката, что медиа по особенному следят за этой ситуацией и суд не дает возможности обелить ребят? Ну адвокат должен защищать. Что заработали, то и получили.
Во-первых, сам факт, что Фурсенко подал ходатайство в Мосгорсуд, Семак выступил гарантом, это говорит о том, что "Зенит" очень хотел и хочет, чтобы Кокорин остался в клубе, и поддерживает его. Значит, "Зенит" считает, что нарушение не такое большое и не самое опасное. Хотят парня поддержать.
Слезы Кокорина? Раскаялся ли он? Да кто это знает? Не могу брать на себя ответственность и отвечать за него. Легко взять и сказать, что да, он раскаялся. Он только сам свои поступки может рассматривать и оценивать. И надо говорить не о словах, а о делах и поступках.
Я, конечно, согласен в одном с адвокатом: что молва народная очень сильно влияет на суд в плане того, что они такие богатые и рано им такие деньги дают. Это все вызывает изжогу и зависть у людей. Зависть всегда была, есть и будет. Но кому много дано, с того и больше спрашивают. Они должны всегда это понимать. Как футболисты, профессионалы, они сейчас подвели свои клубы, и очень серьезно. Клуб "Зенит" протягивает руку, хочет поддержать парня, но посмотрим, что будет дальше", - цитирует Орлова Sport24.
"Ожидал ли я, что Кокорина и Мамаева сегодня выпустят из СИЗО? Я бы хотел, чтобы они вышли. Но этого не случилось, значит суд так решил. Оспаривать решения суда смешно. Суд на то и есть суд: что решили, то и законно. Слова адвоката, что медиа по особенному следят за этой ситуацией и суд не дает возможности обелить ребят? Ну адвокат должен защищать. Что заработали, то и получили.
Во-первых, сам факт, что Фурсенко подал ходатайство в Мосгорсуд, Семак выступил гарантом, это говорит о том, что "Зенит" очень хотел и хочет, чтобы Кокорин остался в клубе, и поддерживает его. Значит, "Зенит" считает, что нарушение не такое большое и не самое опасное. Хотят парня поддержать.
Слезы Кокорина? Раскаялся ли он? Да кто это знает? Не могу брать на себя ответственность и отвечать за него. Легко взять и сказать, что да, он раскаялся. Он только сам свои поступки может рассматривать и оценивать. И надо говорить не о словах, а о делах и поступках.
Я, конечно, согласен в одном с адвокатом: что молва народная очень сильно влияет на суд в плане того, что они такие богатые и рано им такие деньги дают. Это все вызывает изжогу и зависть у людей. Зависть всегда была, есть и будет. Но кому много дано, с того и больше спрашивают. Они должны всегда это понимать. Как футболисты, профессионалы, они сейчас подвели свои клубы, и очень серьезно. Клуб "Зенит" протягивает руку, хочет поддержать парня, но посмотрим, что будет дальше", - цитирует Орлова Sport24.
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