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Фанаты "Анжи" поддержали Кокорина и его брата, находящихся в СИЗО

На матче 11-го тура российской Премьер-Лиги "Анжи" — ЦСКА фанаты махачкалинской команды вывесили баннер в поддержку нападающего "Зенита" Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла.

Надпись на полотне гласит: "Кокорины, все будет хорошо".

Кокорин, который в 2013 году несколько месяцев являлся игроком "Анжи", был взят под стражу на срок до 8 декабря по обвинению в хулиганстве и побоях. В СИЗО также оказались его младший брат и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев.

Sport24
Теги: Кокорин Анжи
Сегодня, 19:28
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#5  Roman Padet   (Сегодня, 20:37)
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Жека, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1b2k.info
Регистрация: 19.10.2018 [жалоба]
#4  Barmaley   (Сегодня, 20:35)
  • -2
  •  (2)

Та ку с ним. Пусть чалятся в Махачкале. smile
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#3  Beer-man  Калининградская область (Сегодня, 20:08)
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Блеать, пусть лучше своим орлам денег на ЗП соберут. А здесь без мохнатых проблем хватает.


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Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016 [жалоба]
#2  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 19:49)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Можно было написать - "мягкой посадки" например.


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Believe LOKO (is reaL)

Бекао шлюxa и спортак
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#1  RenarTickle  Москва (Сегодня, 19:46)
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
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Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
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