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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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20:01
Игорь Лебедев: Кокорину и Мамаеву тяжко в "Бутырке"? Бить стулом человека по голове их никто не заставлял (6)
Игорь Лебедев: Кокорину и Мамаеву тяжко в "Бутырке"? Бить стулом человека по голове их никто не заставлял (6)
16:27
Валерий Рейнгольд: Мамаева и Кокорина надо года на два отлучить от футбола и дать условный срок (27)
Валерий Рейнгольд: Мамаева и Кокорина надо года на два отлучить от футбола и дать условный срок (27)
13:31
"Прошу прощения у всех! Вообще у всех!" - последние слова Кокорина перед оглашением приговора (20)
"Прошу прощения у всех! Вообще у всех!" - последние слова Кокорина перед оглашением приговора (20)
12:56
"Зенит" просит о смягчении наказания Кокорину, предоставив суду его положительную характеристику (20)
"Зенит" просит о смягчении наказания Кокорину, предоставив суду его положительную характеристику (20)
12:15
Сергей Кирьяков: шансов против "Зенита" у динамовцев мало, но надеюсь, одно очко они добудут (4)
Сергей Кирьяков: шансов против "Зенита" у динамовцев мало, но надеюсь, одно очко они добудут (4)
12:04
Самое скандальное противостояние России, попытка Карпина обыграть третий московский клуб в этом сезоне. Превью 11-го тура РПЛ (6)
Самое скандальное противостояние России, попытка Карпина обыграть третий московский клуб в этом сезоне. Превью 11-го тура РПЛ (6)
"Локомотив" - "Ростов": стартовые составы
"Локомотив" и "Ростов" объявили составы на матч 11-го тура РПЛ.
"Локомотив": Гильерме - Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Хеведес - Денисов, Баринов, Фернандеш, Крыховяк, Ан. Миранчук - Ал. Миранчук.
Запасные: Медведев, Коченков, Идову, Ротенберг, Михалик, Лысов, Маргасов, Лапшов, Куликов, Тарасов, Жемалетдинов, Тугарев.
"Ростов": Абаев - Вилюш, Сигурдссон, Ингасон, Паршивлюк - Скопинцев, Салетрос Юсупов, Гулиев - Ионов, Сигурдарсон.
Запасные: Песьяков, Щадин, Калачев, Хаджикадунич, Кьяртанссон, Зуев, Шомуродов, Майер, Логашов.
"Локомотив": Гильерме - Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Хеведес - Денисов, Баринов, Фернандеш, Крыховяк, Ан. Миранчук - Ал. Миранчук.
Запасные: Медведев, Коченков, Идову, Ротенберг, Михалик, Лысов, Маргасов, Лапшов, Куликов, Тарасов, Жемалетдинов, Тугарев.
"Ростов": Абаев - Вилюш, Сигурдссон, Ингасон, Паршивлюк - Скопинцев, Салетрос Юсупов, Гулиев - Ионов, Сигурдарсон.
Запасные: Песьяков, Щадин, Калачев, Хаджикадунич, Кьяртанссон, Зуев, Шомуродов, Майер, Логашов.
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