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"Локомотив" - "Ростов": стартовые составы

"Локомотив" и "Ростов" объявили составы на матч 11-го тура РПЛ.

"Локомотив": Гильерме - Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Хеведес - Денисов, Баринов, Фернандеш, Крыховяк, Ан. Миранчук - Ал. Миранчук.

Запасные: Медведев, Коченков, Идову, Ротенберг, Михалик, Лысов, Маргасов, Лапшов, Куликов, Тарасов, Жемалетдинов, Тугарев.

"Ростов": Абаев - Вилюш, Сигурдссон, Ингасон, Паршивлюк - Скопинцев, Салетрос Юсупов, Гулиев - Ионов, Сигурдарсон.

Запасные: Песьяков, Щадин, Калачев, Хаджикадунич, Кьяртанссон, Зуев, Шомуродов, Майер, Логашов.
Теги: Локомотив Ростов
Сегодня, 19:29
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#3  Roman Padet   (Сегодня, 20:36)
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Жека, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1b2k.info
Регистрация: 19.10.2018 [жалоба]
#2  bolt  Омск (Сегодня, 20:32)
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  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
кочегары просрут, мне звонили.
Регистрация: 13.09.2013 [жалоба]
#1  vitaliy1977  Калининград (Сегодня, 19:57)
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Валера Верим!!!!
Регистрация: 13.03.2012 [жалоба]
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