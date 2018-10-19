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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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20:01
Игорь Лебедев: Кокорину и Мамаеву тяжко в "Бутырке"? Бить стулом человека по голове их никто не заставлял (6)
Игорь Лебедев: Кокорину и Мамаеву тяжко в "Бутырке"? Бить стулом человека по голове их никто не заставлял (6)
16:27
Валерий Рейнгольд: Мамаева и Кокорина надо года на два отлучить от футбола и дать условный срок (27)
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13:31
"Прошу прощения у всех! Вообще у всех!" - последние слова Кокорина перед оглашением приговора (20)
"Прошу прощения у всех! Вообще у всех!" - последние слова Кокорина перед оглашением приговора (20)
12:56
"Зенит" просит о смягчении наказания Кокорину, предоставив суду его положительную характеристику (20)
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12:15
Сергей Кирьяков: шансов против "Зенита" у динамовцев мало, но надеюсь, одно очко они добудут (4)
Сергей Кирьяков: шансов против "Зенита" у динамовцев мало, но надеюсь, одно очко они добудут (4)
12:04
Самое скандальное противостояние России, попытка Карпина обыграть третий московский клуб в этом сезоне. Превью 11-го тура РПЛ (6)
Самое скандальное противостояние России, попытка Карпина обыграть третий московский клуб в этом сезоне. Превью 11-го тура РПЛ (6)
ЦСКА одержал уверенную победу над "Анжи"
В матче 11-го тура чемпионата России "Анжи" на своем поле потерпел поражение от ЦСКА.
Чемпионат России
11 тур
"Анжи" – ЦСКА 0:2
Голы: Влашич, 31, Чалов, 71
"Анжи": Дюпин, Гиголаев, Новосельцев, Удалый, Чансельор, Савичев, Ондуа (Тетрашвили, 84), Глебов (Чайковский, 75), Кулик, Долгов (Ахъядов, 59), Понсе.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Набабкин, Обляков, Ефремов, Магнуссон, Дзагоев (Сигурдссон, 68), Ахметов, Влашич (Хосонов, 77), Чалов (Жамалетдинов, 73).
Предупреждения: Долгов, 17, Бекао, 36, Гиголаев, 38, Глебов, 60, Ондуа, 72, Кулик, 78, Чайковский, 79
Чемпионат России
11 тур
"Анжи" – ЦСКА 0:2
Голы: Влашич, 31, Чалов, 71
"Анжи": Дюпин, Гиголаев, Новосельцев, Удалый, Чансельор, Савичев, Ондуа (Тетрашвили, 84), Глебов (Чайковский, 75), Кулик, Долгов (Ахъядов, 59), Понсе.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Набабкин, Обляков, Ефремов, Магнуссон, Дзагоев (Сигурдссон, 68), Ахметов, Влашич (Хосонов, 77), Чалов (Жамалетдинов, 73).
Предупреждения: Долгов, 17, Бекао, 36, Гиголаев, 38, Глебов, 60, Ондуа, 72, Кулик, 78, Чайковский, 79
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