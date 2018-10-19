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ЦСКА одержал уверенную победу над "Анжи"

В матче 11-го тура чемпионата России "Анжи" на своем поле потерпел поражение от ЦСКА.

Чемпионат России

11 тур

"Анжи" – ЦСКА 0:2

Голы: Влашич, 31, Чалов, 71

"Анжи": Дюпин, Гиголаев, Новосельцев, Удалый, Чансельор, Савичев, Ондуа (Тетрашвили, 84), Глебов (Чайковский, 75), Кулик, Долгов (Ахъядов, 59), Понсе.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Набабкин, Обляков, Ефремов, Магнуссон, Дзагоев (Сигурдссон, 68), Ахметов, Влашич (Хосонов, 77), Чалов (Жамалетдинов, 73).

Предупреждения: Долгов, 17, Бекао, 36, Гиголаев, 38, Глебов, 60, Ондуа, 72, Кулик, 78, Чайковский, 79
Теги: ЦСКА Анжи
Сегодня, 19:53
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#32  miktar   (Сегодня, 21:52)
  • 0
  •  (0)

Проведённые матчи в чемпионатах СССР
Игрок Игры
1 Олег Блохин 432
2 Виктор Шустиков 427
3 Галимзян Хусаинов 410
4 Николай Осянин 402
5 Лев Бурчалкин 400
6 Михаил Соколовский 400


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#31  P.V.  МОбл (Сегодня, 21:52)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Freddy,
Потеряйся в прошлом

С ПОБЕДОЙ ЦСКА!


--------------------
ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008 [жалоба]
#30  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 21:40)
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: serega_user
Пришлось 2х удалить, чтоб потугами спартаковскими залетел хотя б один мяч


Так и не залетел. Не хватило потуг))) Пришлось судейке стандарт выдумывать, чтобы хотя как- то пердуновское бабло отработать)))


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#29  Freddy   (Сегодня, 21:11)
  • -9
  •  (9)

Цитата: Гастэряну
как

цска на отрывашке по трешке Сухаряну в авоську прилетало,а так же от Марселя 6 банок и от Спартака в Луже sweat_smile
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#28  Гастэряну   (Сегодня, 20:58)
  • +8
  •  (8)

Цитата: Freddy
видели,

как пищевик раз в 10 лет попал в ЛЧ и сразу ....рекорд 7 палок ливерной колбасы в одну авоську за один прием. joy
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
#27  Freddy   (Сегодня, 20:48)
  • -13
  •  (13)

Цитата: Гастэряну
ас уже там видели ....мимолетно.

ваше вечное 4 место лет 5 подряд видели,как вас возили там))Спартак сходу 3 место занял в группе,на что вам 5 лет потребовалось sweat_smileСкоро посмотрим как на выезде будете феерить,там дублей не намечается
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#26  Гастэряну   (Сегодня, 20:40)
  • +7
  •  (9)

Цитата: Freddy
,ну ничего в ЛЧ скоро посмотрим

вас уже там видели ....мимолетно.
да и в чашке вас знатно рылом по говну повозил дубль из команды второго десятка чемпионата Испании, максиманьке дежурную треху отгрузили.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
#25  Roman Padet   (Сегодня, 20:35)
  • -2
  •  (2)

Жека, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1b2k.info
Регистрация: 19.10.2018 [жалоба]
#24  Freddy   (Сегодня, 20:32)
  • -10
  •  (10)

Цитата: anonymous
так ты же писал, что у Гинера денег нет, нашлись уже?

где я писал про деньги гинера?или ты реально осел?!На фоне Анжи,даже Гинер мега успешный коммерс))А теперь по факту:С Локомотивом гол чистый отменили,с Енисеем пенальти на симуляции Фернандеса поставили,ну ничего в ЛЧ скоро посмотрим
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#23  anonymous   (Сегодня, 20:30)
  • +4
  •  (6)

Цитата: Freddy
Цитата: serega_user
Молчал бы, особенно после вашей игры с Анжи. Пришлось 2х удалить, чтоб потугами спартаковскими залетел хотя б один мяч

так по правилам удалили,а вам судьи в этом сезоне 30% очков подарили,то пенальти левый,то оффсайд свистнут которого даже близко не было

так ты же писал, что у Гинера денег нет, нашлись уже?
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#22  Freddy   (Сегодня, 20:28)
  • -11
  •  (11)

Цитата: serega_user
Молчал бы, особенно после вашей игры с Анжи. Пришлось 2х удалить, чтоб потугами спартаковскими залетел хотя б один мяч

так по правилам удалили,а вам судьи в этом сезоне 30% очков подарили,то пенальти левый,то оффсайд свистнут которого даже близко не было
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#21  Charodei  Борзя (Сегодня, 20:23)
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
С победой всех наших!Главное,что без травм!
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
#20  serega_user  serega_user (Сегодня, 20:21)
  • +5
  •  (13)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Freddy
Как и ожидалось,классический договорняк от конюшни

Молчал бы, особенно после вашей игры с Анжи. Пришлось 2х удалить, чтоб потугами спартаковскими залетел хотя б один мяч smile
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#19  Blessing  Спб (Сегодня, 20:15)
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: miktar
Игорю желаю ещё минимум 7 сухарей

Да... тоже, думаю, хватит.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#18  Freddy   (Сегодня, 20:14)
  • -14
  •  (18)

Как и ожидалось,классический договорняк от конюшни
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#17  Гастэряну   (Сегодня, 20:12)
  • +1
  •  (9)

Армейцы, с победой!
с учетом игр в сборных сумасшедшая нагрузка выпала на наших молодых игроков.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
#16  Blessing  Спб (Сегодня, 20:12)
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
С победой коней, конечно, но... я не буду сильно опечален, когда Анжи снимется с чемпа, а с команд снимут их очки. И несмотря на этот мартышкин труд, армейцы выполнили свой долг перед болелами, их совесть чиста. А у наших не получилось, Кока промазал, но надеюсь, его голы впереди.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#15  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 20:11)
  • +4
  •  (8)

Молодцы, молодые коники, Гончаренко всё же неплохой тренер..


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#14  miktar   (Сегодня, 20:08)
  • +5
  •  (9)

Игорю желаю ещё минимум 7 сухарей - БУДЕТ ТОГДА 300!
Но,желательно больше!


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#13  Бриг   (Сегодня, 20:06)
  • +8
  •  (8)
Болеет за:
«Краснодар»
Голы понравились , Влашича и Чалова
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
#12  serega_user  serega_user (Сегодня, 20:05)
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
ЦСКА
С победой! Голы отличные, особенно от Чалова. А Бушманов пускай дальше молится на Мелкадзе.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#11  pivo69  Германия (Сегодня, 20:04)
  • +5
  •  (5)

ЦСКА с уверенной выездной победой!
Анжи и раньше не блистал,а теперь
в свете финансовых проблем совсем
опустился.
Что,однако,не должно ни в малейшей
степени интересовать армейцев...
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
#10  ПавКо  Тушино-М (Сегодня, 20:02)
  • +9
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
все по делу... Команда начинает обретать почерк, но усталость накапливается и уже начинает сказываться - а играть еще и играть, млять wink
- Анжи, конечно, тяжеловато... Главное: порешать финансовые вопросы в Дагестане, а там, глядишь, и спонсор найдется ;)

-- Нам Удачи в Риме!!! а что? а вдруг, млять smirk


--------------------
...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010 [жалоба]
#9  Конь1969  Тамбовская обл (Сегодня, 20:02)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: P. Holmberg
- ЦСКА отскочил
- договорняк
- ГВК
- судейская победа
- я это гавно не смог смотреть , выключил на 2-й минуте
- без Влашича ЦСКА вылетит в ФНЛ
- опять дурачка забили
.... вроде все.

подпись - Среднестатистическая Свинья.

Цитата: P. Holmberg
- ЦСКА отскочил
- договорняк
- ГВК
- судейская победа
- я это гавно не смог смотреть , выключил на 2-й минуте
- без Влашича ЦСКА вылетит в ФНЛ
- опять дурачка забили
.... вроде все.

подпись - Среднестатистическая Свинья.

Откуда знаешь что дурачка если выключил на 2 ?
Регистрация: 30.10.2011 [жалоба]
#8  Миша Никулин  Россия (Сегодня, 20:01)
  • +8
  •  (8)

С победой!
Регистрация: 22.04.2018 [жалоба]
#7  Конь1969  Тамбовская обл (Сегодня, 19:59)
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Молодцы !Спокойно на классе
Регистрация: 30.10.2011 [жалоба]
#6  Frost  Vjhjp (Сегодня, 19:58)
  • +9
  •  (9)

C победой
Регистрация: 5.02.2017 [жалоба]
#5  Egorysche   (Сегодня, 19:56)
  • +7
  •  (13)
online

гол Чалова пяткой - издевательство над Черчесовым)))
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
#4  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 19:56)
  • +12
  •  (22)
online

- ЦСКА отскочил
- договорняк
- ГВК
- судейская победа
- я это гавно не смог смотреть , выключил на 2-й минуте
- без Влашича ЦСКА вылетит в ФНЛ
- опять дурачка забили
.... вроде все.

подпись - Среднестатистическая Свинья.


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#3  molot327  Москва (Сегодня, 19:55)
  • +11
  •  (13)
Болеет за:
ЦСКА
Всех армейцев с победой! Молодцы!!! Капитана с очередным матчем на ноль!! blush


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
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