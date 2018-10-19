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Грозный Урал
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"Ренова" больше не будет генеральным спонсором "Урала"
Группа компаний "Ренова", которая контролируется бизнесменом Виктором Вексельбергом, перестала быть генеральным спонсором "Урала".
По словам директора по стратегическим коммуникациям "Реновы" Андрея Шторя, деньги на команду компания перестала выделять уже в нынешнем сезоне, хотя ранее компания заполняла до трети годового бюджета команды.
Спонсорские средства на текущий сезон соответственно не выделялись и не предусматривались в годовом бюджете команды изначально. Ранее Шторх и директор по стратегическим проектам ГК "Ренова" Максим Гольдман вышли из совета директоров клуба.
Znak.com
По словам директора по стратегическим коммуникациям "Реновы" Андрея Шторя, деньги на команду компания перестала выделять уже в нынешнем сезоне, хотя ранее компания заполняла до трети годового бюджета команды.
Спонсорские средства на текущий сезон соответственно не выделялись и не предусматривались в годовом бюджете команды изначально. Ранее Шторх и директор по стратегическим проектам ГК "Ренова" Максим Гольдман вышли из совета директоров клуба.
Znak.com
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